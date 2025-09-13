Đề xuất phân cấp 4 thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế

Các sản phẩm mì chính giả, dầu ăn giả được lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ. (Ảnh minh họa)

Bộ Y tế cho biết đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Đây là bước nhằm cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, đồng thời tăng cường tính chủ động của các đơn vị chuyên môn.

Dự thảo Thông tư này đang lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, dự kiến áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

Theo đó, dự thảo đề xuất phân cấp giải quyết bốn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế cho Cục An toàn thực phẩm. Cụ thể gồm:

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, hoặc phụ gia thực phẩm không nằm trong danh mục được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng theo quy định của Bộ Y tế.

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước với các nhóm sản phẩm tương tự như trên.

Cấp và cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.