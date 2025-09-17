Triển khai mô hình điểm “Chợ an toàn thực phẩm” tại chợ Tây Lộc

Kiểm tra các quầy hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống ở chợ Tây Lộc

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng ATTP, Sở Y tế; UBND phường Phú Xuân, Ban quản lý chợ Tây Lộc và 50 tiểu thương đang kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật những quy định mới về an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời trao đổi về khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng mô hình vào thực tế kinh doanh. Mục tiêu của chương trình là đảm bảo 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong chợ được cung cấp kiến thức, hướng dẫn thực hành đúng quy định; hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm và từng bước duy trì mô hình bền vững, hiệu quả.

Đại diện Ban quản lý chợ Tây Lộc khẳng định việc triển khai mô hình không chỉ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tiểu thương mà còn tạo niềm tin cho người dân khi lựa chọn mua sắm, sử dụng dịch vụ ăn uống tại chợ. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, điều kiện ATTP tại các quầy hàng, góp phần cải thiện kiến thức, thái độ và thực hành của người trực tiếp chế biến, kinh doanh.

Theo Sở Y tế, việc xây dựng và nhân rộng mô hình “Chợ ATTP” là giải pháp quan trọng, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu các sự cố về ATTP, bảo vệ sức khỏe người dân. Từ những kết quả ban đầu tại chợ Đông Ba và chợ Tây Lộc, ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền, ban quản lý các chợ trên địa bàn để mở rộng mô hình, tạo sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Huế an toàn, thân thiện và bền vững.