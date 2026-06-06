Vinh Lộc tính đường dài cho phát triển du lịch

Nhịp sống người dân trên đầm phá là yếu tố để Vinh Lộc khai thác sản phẩm du lịch

Từ nhịp sống đầm phá

Trước khi xuống thuyền trải nghiệm đầm phá, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vinh Lộc dẫn tôi đến bến thuyền Thủy Tú. Đây không chỉ là nơi phục vụ hoạt động đi lại của người dân mà còn là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách khi đến khám phá vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Từ bến thuyền Thủy Tú, những chiếc ghe chở người dân ra phá ngược xuôi trên mặt nước tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng sông nước. Không gian vốn gắn với cuộc sống mưu sinh của người dân nay được địa phương nhìn nhận như một tài nguyên trải nghiệm.

Ông Trần Chớ, người dân xã Vinh Lộc cho rằng, người dân địa phương hiện đã bắt đầu “cởi mở” hơn với du lịch. “Chúng tôi sống với đầm phá từ bao đời. Nếu được hướng dẫn kỹ năng, cách làm du lịch thì chính cuộc sống thường ngày của người dân cũng có thể trở thành trải nghiệm cho du khách”, ông Chớ nói.

Theo đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vinh Lộc, lợi thế của địa phương là vẫn giữ được khá nguyên vẹn đời sống cư dân vùng đầm phá. Đây cũng là điều mà nhiều du khách, đặc biệt khách quốc tế rất quan tâm.

Không chỉ có đầm phá, sau khi sáp nhập 4 xã ven biển và đầm phá (Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Giang Hải, Vinh Hiền), xã Vinh Lộc hiện sở hữu không gian tự nhiên đa dạng với biển Mỹ Á, Hàm Rồng, Đông Dương; hệ thống cồn cát, vùng gò đồi ven biển và nhiều điểm di tích, tâm linh nổi bật như chùa Thánh Duyên - núi Túy Vân, chùa Diêm Phụng… Sự kết hợp giữa biển và đầm phá được xem là lợi thế khác biệt của địa phương. Hai không gian này có thể kết nối thành những hành trình trải nghiệm liên hoàn thay vì phát triển riêng lẻ như trước đây.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc cho biết, sau hợp nhất, địa phương có nhiều dư địa để phát triển du lịch - dịch vụ. Ngoài điều kiện tự nhiên, Vinh Lộc còn có thể được định hình như một hành trình khám phá nhiều ngôi làng với những câu chuyện riêng: Từ làng nông nghiệp công nghệ cao ở Diêm Trường 2, nghề nước mắm Mỹ Lợi, làng chài Hiền An, Hiền Vân cho đến cộng đồng ven biển Mỹ Á. Mỗi không gian đều có thể trở thành một “mảnh ghép” trong bức tranh du lịch tổng thể của địa phương.

Phát triển có định hướng

Trước đây, dù sở hữu nguồn tài nguyên phong phú nhưng du lịch ở Vinh Lộc chủ yếu vẫn dừng ở mức tiềm năng. Hoạt động khai thác còn rời rạc, tự phát; hạ tầng du lịch thiếu đồng bộ; sản phẩm nghèo nàn và gần như chưa hình thành chuỗi liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Theo ông Nguyễn Trung Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vinh Lộc, địa phương nhìn nhận khá rõ những “điểm nghẽn” này. Ngay trong Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, lĩnh vực dịch vụ - du lịch được đánh giá “chưa khai thác hết lợi thế, còn ở dạng tiềm năng”. Từ đó, phát triển du lịch được xác định là một trong các chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ.

Để “đánh thức” du lịch, xã Vinh Lộc đã xây dựng Đề án phát triển dịch vụ - du lịch giai đoạn 2026 - 2030 với định hướng rõ ràng. Theo đề án này, địa phương xác định hai nhóm sản phẩm trọng tâm. Trong đó, nhóm sản phẩm chủ đạo gồm du lịch sinh thái - trải nghiệm đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và du lịch văn hóa - tâm linh. Đây được xem là những sản phẩm mang tính đặc trưng, tạo bản sắc riêng cho Vinh Lộc. Song song đó là nhóm sản phẩm bổ trợ như du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nghỉ dưỡng ven biển nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng phân khúc khách.

Hiện nay, một số sản phẩm đang được nghiên cứu triển khai như tuyến trải nghiệm sinh thái đầm phá, chương trình “Một ngày làm ngư dân Vinh Lộc”, không gian văn hóa - ẩm thực địa phương hay các tuyến tham quan kết hợp giữa đầm phá với di tích tâm linh.

Song hành xây dựng sản phẩm, địa phương hướng đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số trong quảng bá du lịch. Hiện, Vinh Lộc đang nghiên cứu xây dựng hệ thống giới thiệu điểm đến bằng công nghệ thực tế ảo VR360 với hai ngôn ngữ Việt - Anh để quảng bá trên các nền tảng số. Ngoài ra, địa phương từng bước tháo gỡ “nút thắt” liên kết lữ hành thông qua việc phối hợp khảo sát, xây dựng tour, tuyến.

Ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố Huế, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Tự Hào Việt Nam cho hay, qua khảo sát bước đầu, Vinh Lộc có nhiều trải nghiệm phù hợp với dòng khách quốc tế, nhất là khách châu Âu vốn yêu thích không gian bản địa và trải nghiệm cộng đồng. Thời gian tới, địa phương và doanh nghiệp sẽ nghiên cứu, hợp tác sâu hơn, hướng đến mục tiêu “đánh thức” du lịch ở Vinh Lộc.

Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc Nguyễn Ngọc Dũng cho biết, địa phương mong muốn thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông và có các cơ chế, chính sách phù hợp. Cùng với việc thu hút đầu tư, địa phương cũng sẽ nỗ lực kêu gọi sự đồng hành của người dân để hình thành các mô hình du lịch mới, từ đó Huế sẽ có thêm những điểm đến hấp dẫn du khách.