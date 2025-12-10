Nhiều trẻ nhập viện nguy kịch vì bệnh dại

Trong một tháng vừa qua, Khoa Cấp cứu và Chống độc đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị chó cắn, trong đó nhiều trẻ đa chấn thương nghiêm trọng.

Bệnh nhi 14 tuổi ở Thái Nguyên bị chó nhà cắn vào gót chân cách đây 6 tháng nhưng không được tiêm vaccine phòng dại, mà chỉ điều trị bằng phương pháp dân gian. Trước khi nhập viện 5 ngày, trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm như sốt, nôn nhiều, đau đầu, sợ nước, sợ gió. Tình trạng nhanh chóng diễn biến nặng với biểu hiện kích động, nói nhảm.

Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được theo dõi và làm các xét nghiệm chẩn đoán bệnh, kết quả phát hiện dương tính với virus dại trong nước bọt và sinh thiết da gáy. Dù được điều trị tích cực nhưng bệnh không cải thiện, trẻ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong cao.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 4 đến ngày 5/5, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 58 trẻ đến tiêm phòng dại, trong đó có nhiều trẻ phải cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương toàn thân do bị chó cắn.

Điển hình là bé M.Đ (4 tuổi, Ninh Bình) vào viện ngày 3/5 sau khi bị chó nhà hàng xóm cắn vào vùng đầu, mặt. Trẻ có các vết thương rộng và chảy máu nhiều ở vùng trán, đầu, quanh mắt và mi mắt hai bên. Các vết thương đều lóc da, bờ nham nhở, dập nát. Trong đó nguy hiểm nhất là vết thương xuyên thấu nhãn cầu (tổn thương hở vùng mắt), gây xuất huyết tiền phòng dày đặc (tình trạng máu tích tụ ở khoảng trống giữa mống mắt và giác mạc), rách da mi mắt, dập nát cơ vùng góc mắt trong.

Các bác sĩ đã khẩn trương làm sạch, cắt lọc tổ chức dập nát, khâu phục hồi vết thương vùng trán theo lớp giải phẫu và xử trí mi mắt. Sau đó, trẻ tiếp tục được tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại, đồng thời chuyển Bệnh viện Mắt Trung ương để điều trị chuyên sâu tổn thương mắt.

Một trường hợp khác là bé Đ.K (3 tuổi, Ninh Bình) vào viện trong tình trạng hoảng sợ, đa chấn thương phức tạp phần mềm vùng đầu, mặt. Trẻ có vết thương rộng ở trán, vùng thái dương, da đầu, các vết thương đều bờ nham nhở, dập nát, lộ cân cơ, có chỗ lộ đến tận xương. Ngoài ra, trẻ còn bị tổn thương kết mạc với nhiều vết thương ở mi trên, mi dưới bên trái; má, nách và vai phải.

Theo gia đình, trẻ bị chó nhà bà nặng khoảng 30kg cắn khi sang chơi. Ngay khi vào Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được làm sạch, khâu phục hồi vết thương theo đúng giải phẫu, đồng thời được phong bế bằng huyết thanh kháng dại và tiêm vaccine phòng dại theo phác đồ.

May mắn, sau khoảng một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi ổn định, không sốt, vết mổ khô, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Hiện trẻ vẫn đang tiếp tục được theo dõi và hướng dẫn tiêm phòng dại theo đúng lịch.

Những trường hợp này cho thấy tai nạn do chó cắn có thể xảy ra ngay với chính vật nuôi trong gia đình hoặc hàng xóm. Nhiều phụ huynh vẫn chủ quan khi nghĩ chó nuôi lâu năm là an toàn, trong khi chỉ một hành động vô tình của trẻ như kéo tai hoặc chạm vào con vật lúc đang ăn hoặc đang ngủ cũng có thể khiến chó phản ứng.

Với trẻ nhỏ, vết cắn thường vào vùng đầu, mặt, cổ vì ngang tầm với con vật. Ngoài tổn thương thể chất, trẻ còn có thể bị các ảnh hưởng về tâm lý, sợ động vật, quấy khóc, mất ngủ sau chấn thương.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi một mình với chó, mèo dù là vật nuôi quen thuộc. Cần dạy trẻ cách tiếp xúc an toàn, không trêu chọc, không lại gần khi con vật đang ăn, ngủ hoặc kích động. Quan trọng nhất, khi bị chó cắn cần xử trí đúng ngay từ đầu để giảm nguy cơ mắc bệnh dại. Khi đã phát bệnh, bệnh dại gần như không có cơ hội cứu chữa.

