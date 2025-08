Nhật Bản: Trên 10.000 người nhập viện do các bệnh liên quan đến nắng nóng

Người dân di chuyển trên đường phố dưới trời nắng nóng tại Osaka, Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Theo Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Nhật Bản, trong 7 ngày kể từ ngày 21/7, có 10.804 người đã được đưa vào bệnh viện do sốc nhiệt, kiệt sức vì nóng và các rối loạn khác, dẫn đến 16 trường hợp tử vong tại 14 tỉnh thành trên toàn quốc.

Trong số những người nhập viện, 260 người cần điều trị kéo dài hơn 3 tuần, trong khi 3.624 người cần điều trị nội trú ngắn hạn. Đáng chú ý, 55,6% số bệnh nhân nhập viện là người từ 65 tuổi trở lên.

Ngày 29/7, nhiệt độ đã vượt quá 35 độ C tại 318 trong số 914 điểm quan trắc trên toàn quốc tính đến 15 giờ (giờ địa phương). Đây là con số cao nhất kể từ khi dữ liệu so sánh được thu thập vào năm 2010. Có 37 địa điểm đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục mới, trong đó có Gujo ở tỉnh Gifu, miền trung Nhật Bản, nơi nhiệt độ lên tới 39,8 độ C.

Do nắng nóng gay gắt dự báo sẽ tiếp diễn trên khắp cả nước sau ngày 30/7, các nhà chức trách đang kêu gọi người dân giữ đủ nước và sử dụng điều hòa đúng cách để bảo đảm an toàn.