Phòng chung, sử dụng riêng

Nhập viện, trong lúc đợi phẫu thuật, tôi được đưa vào phòng chờ. Lựa chọn phòng 2 người với mức giá 1,5 triệu đồng/ngày ở Bệnh viện Quốc tế - Trung ương Huế với mong muốn được chăm sóc tốt hơn và cũng là được tĩnh dưỡng những ngày đau ốm. Do Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình hết phòng, tôi tạm thời được bố trí sang Khoa Sản, tất nhiên các nhân viên có hỏi ý kiến của bệnh nhân nhưng không còn lựa chọn nào khác nên tôi đành chấp nhận. Thật ra lúc đó việc quan tâm nhất là làm sao nhanh được phẫu thuật còn phòng nào không quan trọng.

Vào phòng tôi cũng khá bất ngờ khi giường bên cạnh là một người đàn ông ngoài 50 tuổi bị tai nạn trong lúc giúp nhân viên bưng vật nặng. Anh này đã được phẫu thuật và đang ở tạm chờ chuyển phòng. Sau phẫu thuật tôi được chuyển về lại phòng này, dù khá đau và đuối do hơn một ngày đêm không ăn gì, chỉ muốn chợp mắt một lát nhưng tôi vốn khó ngủ chỉ cần có tiếng động nhẹ là không thể ngủ được. Bệnh nhân bên cạnh thì có vẻ “vô tư” hơn, anh không những ngủ ngon mà còn ngáy rất to khiến tôi cả đêm không thể ngon giấc. Thế nhưng chuyện đó cũng không nhằm nhò gì so với việc anh này mở điện thoại ngày đêm, cộng với chị vợ đi cùng cũng đam mê mạng xã hội không kém. Chuyện không có gì đáng nói nếu những người đó ý tứ một chút, mở âm lượng loa vừa đủ nghe sẽ không gây khó chịu cho người bên cạnh. Cũng may là tầm 10 giờ đêm họ cũng tắt điện thoại để đi ngủ, lúc đó tôi mới có thể thở phào.

Chưa kịp mừng vì sáng hôm sau điều dưỡng thông báo anh này chuyển sang phòng khác, một mình tôi có thể yên tâm ngủ bù cho tối hôm trước nhưng tầm quá giờ trưa, nhân viên cũng báo sẽ chuyển tôi về đúng khoa để trả lại phòng cho bệnh nhân Khoa Sản.

Đến khoa này tôi được bố trí ở chung phòng với một người phụ nữ quê ở Lao Bảo (Quảng Trị), vào Huế điều trị bệnh vôi hóa ở cánh tay. Nhà ở xa nên người nhà của chị phải theo vào ăn ở để chăm sóc. Cũng vì nhà ở xa ít người ghé thăm nên ngoại trừ lúc bác sĩ thăm khám, thời gian còn lại cả bệnh nhân và người nhà thi nhau xem review phim trên điện thoại. Đáng nói là cả hai người đều “đam mê” âm thanh, mở âm lượng to hết mức có thể khiến tôi nằm bên cạnh khó chịu vô cùng. Phiền hơn ở chỗ là không chỉ ban ngày mà bất kể giờ nào, hễ thức giấc là chị này xem review phim. Có hôm 3 giờ sáng chị xem review phim đến 7 giờ, trong khi trước đó 12 giờ đêm chị vẫn còn thức với đam mê vừa nêu. Mấy ngày như thế tôi không chỉ mất ngủ mà còn bị stress theo giọng đọc đều đều nhàm chán của AI.

Bị khủng bố tinh thần đến lúc không chịu được tôi phải xin bác sĩ cho ra viện sớm và chịu thêm chi phí thuê điều dưỡng về nhà chăm sóc vết thương. Người thân, bạn bè nghe tôi kể về việc bị bệnh nhân và người nhà của họ làm phiền như thế nói rằng sao không góp ý nhẹ nhàng. Tôi nghĩ nếu người có ý thức tốt, biết là môi trường công cộng, phòng chung, ai cũng trả tiền như nhau thì họ đã không hành xử như thế. Đằng này, người thiếu ý thức, không tôn trọng không gian chung thì mình có nhắc cũng bằng thừa. Như việc không phơi áo quần trong nhà vệ sinh, dù nhân viên y tế đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chị em bệnh nhân nọ vẫn phớt lờ không chấp hành, thậm chí còn phơi kiểu rất phản cảm. Biết tôi bị tai nạn ở chân không đi được phải đi bằng nạng dễ bị trơn trượt, té ngã nhưng họ vẫn cố tình tắm giặt và đổ nước ướt sàn nhà vệ sinh. Chừng đó cũng đủ để hiểu con người họ như thế nào. Nên giải pháp tốt nhất là chuyển phòng hoặc xin ra viện sớm nếu có thể.

Thật ra, chuyện thiếu ý thức ở nơi công cộng không có gì lạ. Cái gì là của chung hầu như rất ít người có ý thức giữ gìn. Ở môi trường bệnh viện càng phức tạp vì có đủ thành phần, lứa tuổi. Dù đã lựa chọn điều trị ở Bệnh viện Quốc tế - Trung ương Huế - nơi có chi phí khá cao mà không phải ai cũng có đủ khả năng chi trả. Thế nhưng, không phải cứ ở nơi sang trọng, với những người có tiền thì ý thức của họ cũng vì thế mà tăng theo. Như các trường hợp tôi vừa nêu, dù đôi lúc qua điện thoại nghe họ khoe nhà to, tài sản tiền tỷ nhưng ý thức về môi trường chung thì... chưa tới vạch xuất phát.