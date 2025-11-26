Hàng nghìn trẻ em ở Gaza nhập viện vì suy dinh dưỡng cấp tính

Trẻ em Gaza bị suy dinh dưỡng. Ảnh: THX/TTXVN

UNICEF – nhà cung cấp điều trị suy dinh dưỡng lớn nhất tại Gaza – cho hay 9.300 trẻ đã được chữa trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng trong tháng 10, khi giai đoạn đầu của thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bắt đầu có hiệu lực.

Dù con số này đã giảm so với mức đỉnh hơn 14.000 trường hợp vào tháng 8, nhưng nó vẫn cao hơn đáng kể so với thời gian ngừng bắn ngắn hồi tháng 2 và tháng 3 năm nay. Điều đó cho thấy dòng viện trợ vẫn chưa đủ. Người phát ngôn UNICEF Tess Ingram nhấn mạnh: "Đây vẫn là con số gây sốc. Số trẻ được đưa vào điều trị cao gấp 5 lần so với hồi tháng 2, vì vậy chúng ta cần phải tiếp tục giảm mạnh hơn nữa”.

UNICEF cho biết họ có thể đưa nhiều hàng viện trợ vào Gaza hơn so với trước khi thỏa thuận đạt được hôm 10/10, nhưng vẫn còn nhiều trở ngại như chậm trễ, từ chối hàng hóa tại các điểm qua lại, đóng cửa tuyến đường và thách thức an ninh. Bà Ingram cho biết đã chứng kiến một số cải thiện, nhưng vẫn tiếp tục kêu gọi mở tất cả các cửa khẩu vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh lượng hàng hóa thương mại vào Gaza vẫn không đủ, trong đó thịt có giá quá cao – khoảng 20 USD/kg.

Tháng 8 vừa qua, một cơ quan giám sát nạn đói do LHQ hỗ trợ xác định rằng tình trạng nạn đói đã ảnh hưởng tới khoảng nửa triệu người – tương đương 1/4 dân số Gaza. Trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi cuộc chiến kéo dài, và các chuyên gia cảnh báo tác động của nạn đói có thể để lại hậu quả lâu dài.

Cũng trong ngày 9/12, một quan chức quốc phòng Israel thông báo sẽ mở lại Cửa khẩu Allenby để cho phép chuyển hàng viện trợ và hàng hóa từ Jordan sang Bờ Tây và Dải Gaza. Đây là lần đầu tiên cửa khẩu hoạt động trở lại cho mục đích này kể từ tháng 9. Cửa khẩu này đã bị đóng sau khi một tài xế xe tải người Jordan chở hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza tấn công và sát hại hai binh sĩ Israel tại đây. Vài ngày sau, cửa khẩu chỉ được mở lại cho người đi bộ. Theo quan chức nói trên, trong những tuần gần đây, “các điều chỉnh an ninh” đã được triển khai ở cả phía Israel và Jordan.

Sau các điều chỉnh này, và theo “chỉ đạo của cấp chính trị”, Israel sẽ mở lại cửa khẩu cho xe chở hàng vào Bờ Tây và hàng tiếp tục chuyển đến Dải Gaza, bắt đầu từ ngày 10/12.