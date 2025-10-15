  • Huế ngày nay Online
Nhiều vụ nổ lớn tại khu công nghiệp gần thủ đô Argentina, ít nhất 22 người nhập viện

Nhiều vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu công nghiệp phía Nam thủ đô Buenos Aires của Argentina trong tối 14/11 (theo giờ địa phương), gây ra hỏa hoạn và khiến ít nhất 22 người phải nhập viện.

Ông Gaston Granados - Thị trưởng thành phố Ezeiza, nơi xảy ra vụ việc - cho biết: "Các vụ nổ và đám cháy lan rộng giữa nhiều nhà máy có quy mô rất lớn. Nguyên nhân hiện chưa được xác định".

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu công nghiệp này. Lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy. Ông Granados cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng dập tắt lửa nhưng đến giờ vẫn chưa thành công".

Theo ông Carlos Santoro - giám đốc một bệnh viện tại địa phương, cơ sở y tế này đã tiếp nhận 22 người bị thương. Truyền thông Argentina đưa tin có khoảng 5 nhà máy bị ảnh hưởng trong vụ nổ này, trong đó có các cơ sở sản xuất lốp xe và hóa chất. 

Giám đốc phòng vệ dân sự tỉnh Buenos Aires, ông Fabian Garcia, nhận định đây là "một vụ cháy phức tạp" và dự báo công tác dập lửa sẽ kéo dài.

