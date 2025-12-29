Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của ngành y tế đạt, vượt kế hoạch

Năm 2025 ngành y tế TP. Huế đạt nhiều thành quả tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực ghép mô, tạng

Tham dự hội nghị có UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; UVTV Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu TP. Huế có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Sửu; PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị y tế trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, giai đoạn 2021-2025 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Đại dịch COVID-19 để lại những hậu quả nặng nề, kéo dài; xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh mới nổi tiếp tục tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực y tế.

Trong nước, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là phòng, chống và kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, hệ thống y tế còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức sau đại dịch như tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị y tế, vướng mắc về hành lang pháp lý; tình trạng một bộ phận cán bộ y tế nghỉ việc; mô hình bệnh tật kép; tốc độ già hóa dân số nhanh; nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân ngày càng cao và đa dạng. Cùng với đó, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ đặt ra nhiều thách thức lớn đối với ngành y tế cả về thể chế, nguồn lực và năng lực tổ chức thực hiện.

Chuyên gia nước ngoài đến Huế thực hiện các ca phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt

Tuy nhiên, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương; đặc biệt là nỗ lực, cống hiến bền bỉ của đội ngũ cán bộ y tế trên cả nước, hoạt động của ngành Y tế từng bước ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2025 cũng như cả nhiệm kỳ 2021-2025.

Hội nghị cũng là dịp để toàn ngành y tế nhìn lại chặng đường 5 năm đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng rất đáng tự hào; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn tới.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, nhiệm kỳ 2026-2030 mở ra một tầm nhìn mới, với nhiều kỳ vọng lớn lao đối với sự phát triển của đất nước nói chung và ngành y tế nói riêng. Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, ngành y tế cần tiếp tục đổi mới tư duy, quyết liệt hành động, chủ động bứt phá, khắc phục những hạn chế, bất cập; khẳng định vai trò trụ cột trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Ngành y tế phấn đấu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.