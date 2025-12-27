Củng cố hệ thống y tế cơ sở

Bác sĩ Trạm Y tế A Lưới 2 cơ sở 3 khám bệnh ban đầu cho người dân

“Lá chắn” ban đầu

Trong hệ thống y tế, TYT xã, phường được xác định là tuyến gần dân nhất, giữ vai trò tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng. Thực tế tại TYT xã Chân Mây - Lăng Cô cho thấy, nhiều năm qua, TYT cùng các điểm trạm trực thuộc đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân mỗi khi ốm đau, bệnh nhẹ hoặc cần tư vấn chăm sóc sức khỏe, tiêm chủng mở rộng.

Chị Trần Thị Hồng, người dân xã Chân Mây - Lăng Cô chia sẻ: “Nhà tôi cách TTYT và bệnh viện khá xa, nên mỗi lần nhức đầu, cảm cúm hay trong người không khỏe, hai vợ chồng thường đến TYT xã để khám. Bệnh nhẹ thì được bác sĩ cấp thuốc, tư vấn kỹ, nặng thì được chuyển tuyến kịp thời nên rất yên tâm”.

Theo bác sĩ Phạm Văn Lợi, Trạm trưởng TYT xã Chân Mây - Lăng Cô, việc bàn giao TYT từ TTYT về UBND xã quản lý giúp địa phương chủ động hơn trong công tác điều hành và đầu tư, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm nguồn thuốc, vật tư y tế sau bàn giao. “Để hoạt động khám, chữa bệnh không bị gián đoạn, chúng tôi đề xuất UBND xã sớm triển khai các thủ tục ký kết hợp đồng cung ứng thuốc theo quy định”, bác sĩ Lợi cho biết.

Từ góc độ chính quyền địa phương, ông Cái Lê Chính Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, địa bàn xã rộng, dân số đông với hơn 50.000 người, hiện xã có một trạm chính và ba điểm trạm nằm cách xa nhau. Tổng biên chế hiện có của các TYT là 24 người, trong khi nhu cầu thực tế cần khoảng 37 người, hiện còn thiếu 13 viên chức y tế nên địa phương mong muốn từ đầu năm 2026, các TYT bổ sung thêm nhân lực để hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh bài toán nhân lực, nhiều TYT trên địa bàn còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị y tế lạc hậu, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. “Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn cụ thể của các cấp, các ngành về cơ chế chuyển giao, kinh phí hoạt động cũng như lộ trình đầu tư trang thiết bị trong thời gian tới”, ông Đạo kiến nghị.

Tại khu vực Phú Vang, từ góc độ đơn vị chuyên môn, BSCKI. Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc TTYT Phú Vang khẳng định, dù không còn trực tiếp quản lý hành chính các TYT, nhưng TTYT vẫn sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, từ khám, chữa bệnh, tiêm chủng, y tế dự phòng đến cung ứng thuốc, vật tư y tế. Đồng thời, ông đề nghị Bảo hiểm xã hội TP. Huế sớm có kế hoạch đấu thầu thuốc sau ngày 1/1/2026 nhằm bảo đảm sự ổn định cho hoạt động của các TYT.

Trong khi đó, BSCKII. Lê Quang Hiệp, Giám đốc TTYT Hương Trà cho rằng, trong giai đoạn đầu chuyển đổi mô hình, nên để TTYT tiếp tục ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội thành phố nhằm tạo thuận lợi cho công tác thanh, quyết toán thuốc và vật tư y tế, cho đến khi UBND các xã, phường đủ điều kiện thực hiện đầy đủ các thủ tục tài chính theo quy định.

Không gián đoạn hoạt động chuyên môn

Theo phương án bàn giao, sau khi hoàn tất, UBND các xã, phường là cơ quan trực tiếp quản lý toàn diện hoạt động của TYT trên địa bàn. Trong khi đó, Sở Y tế và các TTYT tiếp tục thực hiện chức năng quản lý chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ, giám sát kỹ thuật; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, triển khai các chương trình y tế và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo lộ trình.

Thống kê của Sở Y tế TP. Huế cho thấy, 40 TYT xã, phường được bàn giao hiện có tổng cộng 855 viên chức; trong đó, có 169 bác sĩ, 94 điều dưỡng, 163 hộ sinh, 119 dược sĩ, 175 y sĩ, 126 dân số viên, số còn lại là viên chức thuộc các chuyên ngành khác. Đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cơ sở.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế nhấn mạnh, trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về các giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, yêu cầu đặt ra đối với y tế cơ sở ngày càng cao. TYT xã, phường không chỉ là nơi khám, chữa bệnh ban đầu mà còn là trung tâm quản lý sức khỏe cộng đồng, chủ động dự phòng dịch bệnh, đồng hành cùng người dân trong suốt vòng đời.

Việc bàn giao TYT về UBND cấp xã, phường không đơn thuần là thay đổi về mặt hành chính, mà là bước chuyển căn bản trong mô hình quản lý, tạo nền tảng cho đổi mới toàn diện hoạt động y tế cơ sở. Để việc chuyển giao đạt hiệu quả, Sở Y tế TP. Huế đề nghị UBND các xã, phường quan tâm bố trí đầy đủ các điều kiện cần thiết cho hoạt động của TYT; các TTYT tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn trong giai đoạn đầu; đội ngũ viên chức y tế chủ động thích ứng với mô hình quản lý mới, giữ vững y đức và tinh thần phục vụ Nhân dân.