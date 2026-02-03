Bộ Y tế công bố danh sách 34 cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

|
|TT
|Tên cơ sở kiểm nghiệm
|Địa chỉ liên hệ
|Mã số đơn vị
|Quyết định
|1
|Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa
|575 Quang Trung 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
|44/2022/BYT-KNTP
|272/QĐ-ATTP ngày 21/7/2022 và QĐ rút chỉ tiêu 496/QĐ-ATTP ngày 13/10/2024
|2
|Trung tâm Phân tích, Kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
|Số 263 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
|79/2022/BYT-KNTP
|380 /QĐ-ATTP ngày 29/8/2022
|3
|Công ty TNHH khoa học và công nghệ Sài Gòn
|743/32 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
|42/2022/BYT-KNTP
|406 /QĐ-ATTP ngày 14/9/2022
|4
|Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thừa Thiên Huế
|17 Trương Định, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
|14/2022/BYT-KNTP
|579/QĐ-ATTP ngày 18/11/2022 và 566/QĐ ATTP ngày 07/11/2023 và QĐ rút chỉ tiêu 16/QĐ-ATTP ngày 3/1/2025
|5
|Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Đắk Lắk
|75 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
|80/2022/BYT-KNTP
|498/QĐ-ATTP ngày 18/10/2022
|6
|Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
|02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
|47/2022/BYT-KNTP
|569/QĐ-ATTP ngày 10/11/2022 và QĐ rút chỉ tiêu 17/QĐ-ATTP ngày 13/01/2025
|7
|Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh
|Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
|81/2023/BYT-KNTP
|59/QĐ-ATTP ngày 22/02/2023
|8
|Công ty TNHH Eurofins sắc ký Hải Đăng
|Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức
|16/2023/BYT-KNTP
|147/QĐ-ATTP ngày 20/4/2023
|9
|Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp
|Đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
|19/2023/BYT-KNTP
|229/QĐ-ATTP ngày 12/6/2023
|10
|Công ty SGS Việt Nam TNHH
|Lô III/21, đường 19/5A, nhóm Công nghiệp III, Khu Công nghiệp Tân Bình
|021/2023/BYT-KNTP
|229/QĐ-ATTP ngày 12/6/2023 và QĐ rút chỉ tiêu 494/QĐ-ATTP ngày 30/10/2024
|11
|Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Bình
|Số 164 Bà Triệu, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
|58/2023/BYT-KNTP
|380/QĐ-ATTP ngày 21/8/2023 và QĐ rút chỉ tiêu 524/QĐ-ATTP ngày 11/11/2024
|12
|Công ty TNHH Tentamus Việt Nam
|Lô A39-26, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
|20/2023/BYT-KNTP
|386/QĐ-ATTP ngày 23/8/2023 thêm quyết định đổi tên 59/QĐ-ATTP ngày 08/3/2024
|13
|Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc
|Số 37 Chu Văn An, phường Liên Bảo - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
|82/2023/BYT-KNTP
|489/QĐ-ATTP ngày 3/10/2023
|14
|TT kiểm nghiểm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
|Khu phố 2, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
|043/2023/BYT-KNTP
|521/QĐ-ATTP ngày 23/10/2023
|15
|Công ty TNHH Bureau Veritas AQ Việt Nam
|Lô H2-40, H2-41, H2-42 đường Bùi Quang Trinh, KDC Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
|55/2023/BYT-KNTP
|562/QĐ-ATTP ngày 06/11/2023
|16
|Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
|65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
|01/2023/BYT-KNTP
|582/QĐ-ATTP ngày 14/11/2023
|17
|Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1
|Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
|023/2023/BYT-KNTP
|707/QĐ-ATTP ngày 28/12/2023
|18
|Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Kạn
|Tổ 10 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
|56/2024/BYT-KNTP
|31/QĐ-ATTP ngày 01/02/2024
|19
|Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
|Số 7, đường số 1, Khu CN Biên Hòa 1, Đồng Nai
|32/2024/BYT-KNTP
|85/QĐ-ATTP ngày 03/04/2024
|20
|Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh
|159 đường Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
|03/2024/BYT-KNTP
|98/QĐ-ATTP ngày 09/04/2024
|21
|Công ty cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO (Trung tâm kiểm nghiệm FAO Cần Thơ)
|E4-2 Lê Văn Tưởng, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
|84/2024/BYT-KNTP
|72/QĐ-ATTP ngày 21/3/2024
|22
|Viện Pasteur Nha Trang
|8-10 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
|04/2024/BYT-KNTP
|181/QĐ-ATTP ngày 04/6/2024
|23
|Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Bình
|Đường Trần Quang Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
|70/2024/BYT-KNTP
|200/QĐ-ATTP ngày 10/6/2024
|24
|Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế Hải Dương
|Số 150 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
|61/2024/BYT-KNTP
|203/QĐ-ATTP ngày 12/6/2024
|25
|Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ
|59 - 65 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
|28/2024/BYT-KNTP
|215/QĐ-ATTP ngày 25/6/2024
|26
|Công ty cổ phần khoa học và công nghệ Natek (Viện khoa học và công nghệ Natek - Trung tâm kiểm nghiệm Natek)
|Km 11, quốc lộ 21, huyện Thạch Thất, Hà Nội
|72/2024/BYT-KNTP
|224/QĐ-ATTP ngày 28/6/2024
|27
|Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Nà Nội
|7 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
|085/2024/BYT-KNTP
|374/QĐ-ATTP ngày 28/8/2024
|28
|Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới (Phòng thí nghiệm) thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới
|Số 04, đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
|86/2024/BYT-ATTP
|387/QĐ-ATTP ngày 11/9/2024
|29
|Công ty TNHH công nghệ Nho nho (Trung tâm kiểm nghiệm Mekong lab)
|K2-17 Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
|49/2024/BYT-KNTP
|495/QĐ-ATTP ngày 31/10/2024
|30
|Trung tâm Kiểm nghiệm - An toàn thực phẩm khu vực Tây Nguyên thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên
|34 Phạm Hùng, P.Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
|005/2024/BYT-KNTP
|501/QĐ-ATTP ngày 05/11/2024
|31
|Công ty cổ phần dịch vụ khoa học công nghệ Chấn Nam
|156/29-31 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
|37/2024/BYT-KNTP
|580/QĐ-ATTP ngày 06/12/2024
|32
|Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận
|KDC Bắc Xuân An - phường Xuân An - thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận
|007/2024/BYT-KNTP
|582/QĐ-ATTP ngày 06/12/2024 và Quyết định 210/QĐ-ATTP ngày 12/5/2025
|33
|Công ty TNHH phân tích kiểm nghiệm Việt tín
|Số 39 A, đường số 4, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
|048/2024/BYT-KNTP
|633/QĐ-ATTP ngày 31/12/2024
|34
|Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
|167 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
|076/2025/BYT-KNTP
|95/QĐ-ATTP ngày 28/3/2025