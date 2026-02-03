Bộ Y tế công bố danh sách 34 cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

(Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu không tìm kiếm được cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm sau khi Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm có hiệu lực, Bộ Y tế công bố danh sách của 34 cơ sở kiểm nghiệm.

Ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, hiện nay cả nước có 34 cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

"Các doanh nghiệp có thể gửi mẫu đến các đơn vị gần khu vực để được kiểm nghiệm. Đồng thời, các bộ, ngành cũng chỉ đạo đơn vị kiểm nghiệm tăng cường, phối hợp, thực hiện kiểm nghiệm để tránh gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp", ông Thịnh nêu rõ.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vừa ký công điện yêu cầu các đơn vị thiết lập ngay đường dây nóng 24/7 và thông báo ngay trên các phương tiện truyền thông đại chúng về thông tin đường dây nóng; bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề nổi lên, nhất là việc triển khai các quy định mới, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay việc giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, bảo đảm có đủ cơ sở kiểm nghiệm.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ, bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Tại các cửa khẩu bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo cam kết phải cho thông quan ngay; việc kiểm tra mẫu sẽ thực hiện song song hoặc hậu kiểm tại kho của doanh nghiệp…

Danh sách cụ thể 34 cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm:

TT

Tên cơ sở kiểm nghiệm

Địa chỉ liên hệ

Mã số đơn vị

Quyết định

1

Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa

575 Quang Trung 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

44/2022/BYT-KNTP

272/QĐ-ATTP ngày 21/7/2022 và QĐ rút chỉ tiêu 496/QĐ-ATTP ngày 13/10/2024

2

Trung tâm Phân tích, Kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

Số 263 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

79/2022/BYT-KNTP

380 /QĐ-ATTP ngày 29/8/2022

3

Công ty TNHH khoa học và công nghệ Sài Gòn

743/32 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

42/2022/BYT-KNTP

406 /QĐ-ATTP ngày 14/9/2022

4

Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thừa Thiên Huế

17 Trương Định, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

14/2022/BYT-KNTP

579/QĐ-ATTP ngày 18/11/2022 và 566/QĐ ATTP ngày 07/11/2023 và QĐ rút chỉ tiêu 16/QĐ-ATTP ngày 3/1/2025

5

Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Đắk Lắk

75 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

80/2022/BYT-KNTP

498/QĐ-ATTP ngày 18/10/2022

6

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

47/2022/BYT-KNTP

569/QĐ-ATTP ngày 10/11/2022 và QĐ rút chỉ tiêu 17/QĐ-ATTP ngày 13/01/2025

7

Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

81/2023/BYT-KNTP

59/QĐ-ATTP ngày 22/02/2023

8

Công ty TNHH Eurofins sắc ký Hải Đăng

Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức

16/2023/BYT-KNTP

147/QĐ-ATTP ngày 20/4/2023

9

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp

Đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

19/2023/BYT-KNTP

229/QĐ-ATTP ngày 12/6/2023

10

Công ty SGS Việt Nam TNHH

Lô III/21, đường 19/5A, nhóm Công nghiệp III, Khu Công nghiệp Tân Bình

021/2023/BYT-KNTP

229/QĐ-ATTP ngày 12/6/2023 và QĐ rút chỉ tiêu 494/QĐ-ATTP ngày 30/10/2024

11

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Bình

Số 164 Bà Triệu, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

58/2023/BYT-KNTP

380/QĐ-ATTP ngày 21/8/2023 và QĐ rút chỉ tiêu 524/QĐ-ATTP ngày 11/11/2024

12

Công ty TNHH Tentamus Việt Nam

Lô A39-26, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

20/2023/BYT-KNTP

386/QĐ-ATTP ngày 23/8/2023 thêm quyết định đổi tên 59/QĐ-ATTP ngày 08/3/2024

13

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc

Số 37 Chu Văn An, phường Liên Bảo - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

82/2023/BYT-KNTP

489/QĐ-ATTP ngày 3/10/2023

14

TT kiểm nghiểm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

Khu phố 2, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

043/2023/BYT-KNTP

521/QĐ-ATTP ngày 23/10/2023

15

Công ty TNHH Bureau Veritas AQ Việt Nam

Lô H2-40, H2-41, H2-42 đường Bùi Quang Trinh, KDC Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

55/2023/BYT-KNTP

562/QĐ-ATTP ngày 06/11/2023

16

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

01/2023/BYT-KNTP

582/QĐ-ATTP ngày 14/11/2023

17

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

023/2023/BYT-KNTP

707/QĐ-ATTP ngày 28/12/2023

18

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Kạn

Tổ 10 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

56/2024/BYT-KNTP

31/QĐ-ATTP ngày 01/02/2024

19

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Số 7, đường số 1, Khu CN Biên Hòa 1, Đồng Nai

32/2024/BYT-KNTP

85/QĐ-ATTP ngày 03/04/2024

20

Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh

159 đường Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

03/2024/BYT-KNTP

98/QĐ-ATTP ngày 09/04/2024

21

Công ty cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO (Trung tâm kiểm nghiệm FAO Cần Thơ)

E4-2 Lê Văn Tưởng, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

84/2024/BYT-KNTP

72/QĐ-ATTP ngày 21/3/2024

22

Viện Pasteur Nha Trang

8-10 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

04/2024/BYT-KNTP

181/QĐ-ATTP ngày 04/6/2024

23

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Bình

Đường Trần Quang Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

70/2024/BYT-KNTP

200/QĐ-ATTP ngày 10/6/2024

24

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế Hải Dương

Số 150 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

61/2024/BYT-KNTP

203/QĐ-ATTP ngày 12/6/2024

25

Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ

59 - 65 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

28/2024/BYT-KNTP

215/QĐ-ATTP ngày 25/6/2024

26

Công ty cổ phần khoa học và công nghệ Natek (Viện khoa học và công nghệ Natek - Trung tâm kiểm nghiệm Natek)

Km 11, quốc lộ 21, huyện Thạch Thất, Hà Nội

72/2024/BYT-KNTP

224/QĐ-ATTP ngày 28/6/2024

27

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Nà Nội

7 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

085/2024/BYT-KNTP

374/QĐ-ATTP ngày 28/8/2024

28

Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới (Phòng thí nghiệm) thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới

Số 04, đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

86/2024/BYT-ATTP

387/QĐ-ATTP ngày 11/9/2024

29

Công ty TNHH công nghệ Nho nho (Trung tâm kiểm nghiệm Mekong lab)

K2-17 Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

49/2024/BYT-KNTP

495/QĐ-ATTP ngày 31/10/2024

30

Trung tâm Kiểm nghiệm - An toàn thực phẩm khu vực Tây Nguyên thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

34 Phạm Hùng, P.Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

005/2024/BYT-KNTP

501/QĐ-ATTP ngày 05/11/2024

31

Công ty cổ phần dịch vụ khoa học công nghệ Chấn Nam

156/29-31 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

37/2024/BYT-KNTP

580/QĐ-ATTP ngày 06/12/2024

32

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận

KDC Bắc Xuân An - phường Xuân An - thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận

007/2024/BYT-KNTP

582/QĐ-ATTP ngày 06/12/2024 và Quyết định 210/QĐ-ATTP ngày 12/5/2025

33

Công ty TNHH phân tích kiểm nghiệm Việt tín

Số 39 A, đường số 4, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

048/2024/BYT-KNTP

633/QĐ-ATTP ngày 31/12/2024

34

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

167 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

076/2025/BYT-KNTP

95/QĐ-ATTP ngày 28/3/2025

