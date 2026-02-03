  • Huế ngày nay Online
Bộ Y tế công bố danh sách 34 cơ sở kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã công bố danh sách 34 cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
(Ảnh minh họa) 

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu không tìm kiếm được cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm sau khi Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm có hiệu lực, Bộ Y tế công bố danh sách của 34 cơ sở kiểm nghiệm.

Ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết, hiện nay cả nước có 34 cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

"Các doanh nghiệp có thể gửi mẫu đến các đơn vị gần khu vực để được kiểm nghiệm. Đồng thời, các bộ, ngành cũng chỉ đạo đơn vị kiểm nghiệm tăng cường, phối hợp, thực hiện kiểm nghiệm để tránh gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp", ông Thịnh nêu rõ.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vừa ký công điện yêu cầu các đơn vị thiết lập ngay đường dây nóng 24/7 và thông báo ngay trên các phương tiện truyền thông đại chúng về thông tin đường dây nóng; bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề nổi lên, nhất là việc triển khai các quy định mới, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các vướng mắc phát sinh.

Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay việc giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm, bảo đảm có đủ cơ sở kiểm nghiệm.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ, bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Tại các cửa khẩu bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo cam kết phải cho thông quan ngay; việc kiểm tra mẫu sẽ thực hiện song song hoặc hậu kiểm tại kho của doanh nghiệp…

Danh sách cụ thể 34 cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm:

TT
 Tên cơ sở kiểm nghiệm
 Địa chỉ liên hệ
 Mã số đơn vị
 Quyết định
1
 Trung tâm kiểm nghiệm Thanh Hóa
 575 Quang Trung 2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 44/2022/BYT-KNTP
 272/QĐ-ATTP ngày 21/7/2022 và QĐ rút chỉ tiêu 496/QĐ-ATTP ngày 13/10/2024
2
 Trung tâm Phân tích, Kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
 Số 263 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 79/2022/BYT-KNTP
 380 /QĐ-ATTP ngày 29/8/2022
3
 Công ty TNHH khoa học và công nghệ Sài Gòn
 743/32 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
 42/2022/BYT-KNTP
 406 /QĐ-ATTP ngày 14/9/2022
4
 Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thừa Thiên Huế
 17 Trương Định, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 14/2022/BYT-KNTP
 579/QĐ-ATTP ngày 18/11/2022 và 566/QĐ ATTP ngày 07/11/2023 và QĐ rút chỉ tiêu 16/QĐ-ATTP ngày 3/1/2025
5
 Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Đắk Lắk
 75 Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 80/2022/BYT-KNTP
 498/QĐ-ATTP ngày 18/10/2022
6
 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2
 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 47/2022/BYT-KNTP
 569/QĐ-ATTP ngày 10/11/2022 và QĐ rút chỉ tiêu 17/QĐ-ATTP ngày 13/01/2025
7
 Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh
 Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 81/2023/BYT-KNTP
 59/QĐ-ATTP ngày 22/02/2023
8
 Công ty TNHH Eurofins sắc ký Hải Đăng
 Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức
 16/2023/BYT-KNTP
 147/QĐ-ATTP ngày 20/4/2023
9
 Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp
 Đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
 19/2023/BYT-KNTP
 229/QĐ-ATTP ngày 12/6/2023
10
 Công ty SGS Việt Nam TNHH
 Lô III/21, đường 19/5A, nhóm Công nghiệp III, Khu Công nghiệp Tân Bình
 021/2023/BYT-KNTP
 229/QĐ-ATTP ngày 12/6/2023 và QĐ rút chỉ tiêu 494/QĐ-ATTP ngày 30/10/2024
11
 Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Bình
 Số 164 Bà Triệu, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 58/2023/BYT-KNTP
 380/QĐ-ATTP ngày 21/8/2023 và QĐ rút chỉ tiêu 524/QĐ-ATTP ngày 11/11/2024
12
 Công ty TNHH Tentamus Việt Nam
 Lô A39-26, đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
 20/2023/BYT-KNTP
 386/QĐ-ATTP ngày 23/8/2023 thêm quyết định đổi tên 59/QĐ-ATTP ngày 08/3/2024
13
 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc
 Số 37 Chu Văn An, phường Liên Bảo - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
 82/2023/BYT-KNTP
 489/QĐ-ATTP ngày 3/10/2023
14
 TT kiểm nghiểm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
 Khu phố 2, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 043/2023/BYT-KNTP
 521/QĐ-ATTP ngày 23/10/2023
15
 Công ty TNHH Bureau Veritas AQ Việt Nam
 Lô H2-40, H2-41, H2-42 đường Bùi Quang Trinh, KDC Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
 55/2023/BYT-KNTP
 562/QĐ-ATTP ngày 06/11/2023
16
 Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
 01/2023/BYT-KNTP
 582/QĐ-ATTP ngày 14/11/2023
17
 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1
 Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 023/2023/BYT-KNTP
 707/QĐ-ATTP ngày 28/12/2023
18
 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Kạn
 Tổ 10 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
 56/2024/BYT-KNTP
 31/QĐ-ATTP ngày 01/02/2024
19
 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
 Số 7, đường số 1, Khu CN Biên Hòa 1, Đồng Nai
 32/2024/BYT-KNTP
 85/QĐ-ATTP ngày 03/04/2024
20
 Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh
 159 đường Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
 03/2024/BYT-KNTP
 98/QĐ-ATTP ngày 09/04/2024
21
 Công ty cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO (Trung tâm kiểm nghiệm FAO Cần Thơ)
 E4-2 Lê Văn Tưởng, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
 84/2024/BYT-KNTP
 72/QĐ-ATTP ngày 21/3/2024
22
 Viện Pasteur Nha Trang
 8-10 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
 04/2024/BYT-KNTP
 181/QĐ-ATTP ngày 04/6/2024
23
 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Bình
 Đường Trần Quang Khải, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 70/2024/BYT-KNTP
 200/QĐ-ATTP ngày 10/6/2024
24
 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế Hải Dương
 Số 150 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 61/2024/BYT-KNTP
 203/QĐ-ATTP ngày 12/6/2024
25
 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Hoàn Vũ
 59 - 65 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 28/2024/BYT-KNTP
 215/QĐ-ATTP ngày 25/6/2024
26
 Công ty cổ phần khoa học và công nghệ Natek (Viện khoa học và công nghệ Natek - Trung tâm kiểm nghiệm Natek)
 Km 11, quốc lộ 21, huyện Thạch Thất, Hà Nội
 72/2024/BYT-KNTP
 224/QĐ-ATTP ngày 28/6/2024
27
 Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Nà Nội
 7 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 085/2024/BYT-KNTP
 374/QĐ-ATTP ngày 28/8/2024
28
 Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới (Phòng thí nghiệm) thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới
 Số 04, đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 86/2024/BYT-ATTP
 387/QĐ-ATTP ngày 11/9/2024
29
 Công ty TNHH công nghệ Nho nho (Trung tâm kiểm nghiệm Mekong lab)
 K2-17 Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
 49/2024/BYT-KNTP
 495/QĐ-ATTP ngày 31/10/2024
30
 Trung tâm Kiểm nghiệm - An toàn thực phẩm khu vực Tây Nguyên thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên
 34 Phạm Hùng, P.Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
 005/2024/BYT-KNTP
 501/QĐ-ATTP ngày 05/11/2024
31
 Công ty cổ phần dịch vụ khoa học công nghệ Chấn Nam
 156/29-31 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
 37/2024/BYT-KNTP
 580/QĐ-ATTP ngày 06/12/2024
32
 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận
 KDC Bắc Xuân An - phường Xuân An - thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận
 007/2024/BYT-KNTP
 582/QĐ-ATTP ngày 06/12/2024 và Quyết định 210/QĐ-ATTP ngày 12/5/2025
33
 Công ty TNHH phân tích kiểm nghiệm Việt tín
 Số 39 A, đường số 4, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 048/2024/BYT-KNTP
 633/QĐ-ATTP ngày 31/12/2024
34
 Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 167 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 076/2025/BYT-KNTP
 95/QĐ-ATTP ngày 28/3/2025
Theo nhandan.vn
