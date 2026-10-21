Nâng cao năng lực phối hợp Y tế - Thú y trong phòng, chống bệnh dại

Trình bày các nội dung tại buổi tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có đại diện Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang cùng lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế và Chi cục Chăn nuôi & Thú y TP. Huế .

Phát biểu tại buổi tập huấn, ThS. BSCKII Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần 100% khi phát bệnh nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được xử trí vết thương và tiêm vắc xin, huyết thanh kịp thời .

Tính đến ngày 25/9/2026, cả nước đã ghi nhận 57 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 21 tỉnh, thành phố, chủ yếu do người bệnh chủ quan không đi tiêm phòng . Tại TP. Huế, dù 20 năm qua chưa ghi nhận ca tử vong ở người, nguy cơ phơi nhiễm vẫn gia tăng đáng lo ngại . Số người phải tiêm vắc xin do bị động vật cắn đã tăng từ hơn 2.314 người (năm 2021) lên hơn 5.000 người (năm 2025) .

Để duy trì thành quả nói trên, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các học viên chủ động tăng cường chia sẻ thông tin hai chiều giữa y tế và thú y theo tinh thần “Một sức khỏe” . Việc trao đổi thông tin từ điểm tiêm chủng đến cơ quan thú y sẽ giúp phát hiện sớm nguy cơ, xử lý triệt để ổ dịch trên động vật và rà soát kịp thời những người có nguy cơ phơi nhiễm .

Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung trọng tâm, như: cập nhật tình hình dịch bệnh; thực hành giám sát dựa vào người bị cắn đi tiêm chủng (IBCM); quy trình lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm an toàn sinh học và hướng dẫn điều trị dự phòng . Hoạt động nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030, bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng .