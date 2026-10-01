Gắn tiến độ thực hiện công việc với trách nhiệm mỗi cơ quan, đơn vị

Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng hằng tháng, xác định nhiệm vụ cụ thể

Hội nghị có 42 lượt ý kiến với 54 nội dung tham gia từ 4 tổ thảo luận. Các ý kiến cơ bản thống nhất với những nội dung Ban Thường vụ Thành ủy trình; đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu, nhất là tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, khám sức khỏe toàn dân; qua đó đề xuất nhiều giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Tiếp thu các ý kiến về tăng trưởng, Ban Thường vụ Thành ủy cho biết đã chỉ đạo UBND thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng hằng tháng, xác định nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành, lĩnh vực. Trong 3 tháng cuối năm, thành phố tập trung tháo gỡ các dự án còn vướng mắc, thúc đẩy những dự án sản xuất có khả năng sớm đi vào hoạt động, tạo năng lực mới cho nền kinh tế.

Theo đồng chí Lê Trí Thanh, thời gian tới cần tiếp tục tập trung xử lý những vướng mắc trong triển khai dự án, nhất là các dự án có khả năng tạo năng lực mới; gắn tiến độ thực hiện với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Đối với đầu tư công, các ý kiến đề nghị quản lý tiến độ đến từng dự án, từng chủ đầu tư; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với các dự án chậm, nhất là những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Cùng với đó là yêu cầu hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị khu tái định cư, nguồn vật liệu xây dựng, dữ liệu đất đai và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thường xuyên chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân, công khai kết quả thực hiện hằng tuần, hằng tháng; tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng và kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án không bảo đảm tiến độ.

Thời gian tới, thành phố sẽ rà soát đến từng dự án, từng vướng mắc, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan, địa phương; đồng thời chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về quy hoạch, mặt bằng, tái định cư, bổ sung các mỏ phục vụ nguồn vật liệu xây dựng để không ảnh hưởng tiến độ công trình, dự án.

Về thu ngân sách, các đại biểu đề nghị làm rõ cơ cấu nguồn tăng thu, tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ đọng, đẩy mạnh đấu giá đất, khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư và nghiên cứu phân cấp nguồn thu hợp lý hơn cho cấp xã.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các chỉ thị về tăng cường giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, xử lý tài sản công dôi dư; đồng thời chỉ đạo UBND thành phố xây dựng phương án điều chỉnh tỷ lệ phân cấp nguồn thu cho các địa phương, áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Cùng với tăng thu, thành phố sẽ tiếp tục rà soát cơ cấu từng nguồn thu, đẩy mạnh đấu giá đất, khai thác hiệu quả tài sản công và cân đối nguồn lực phù hợp với các chủ trương, chính sách đã ban hành, bảo đảm nhiệm vụ đi đôi với nguồn lực thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị trong chiều 1/10.

Tăng năng lực cấp xã, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là năng lực điều hành của cấp xã sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các ý kiến đề nghị những nội dung đã phân cấp phải được địa phương chủ động triển khai, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; đồng thời sớm hoàn thiện các hướng dẫn đối với những vấn đề phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tiếp thu nội dung này, Ban Thường vụ Thành ủy cho biết đã tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND thành phố được giao khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu các phòng chuyên môn cấp xã trong tháng 10/2026. Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn còn chưa thống nhất, rà soát việc giao nhiệm vụ và các tiêu chí đánh giá phù hợp thực tiễn; tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Đại biểu cũng đề nghị quan tâm hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khai thác tốt hơn tiềm năng văn hóa, di sản, du lịch cộng đồng và không gian đầm phá để tạo thêm động lực tăng trưởng.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định tiếp tục rà soát, lựa chọn những nhiệm vụ có tính động lực, khả năng tạo chuyển biến rõ nét để tập trung nguồn lực thực hiện; đồng thời chỉ đạo xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng ngành, địa phương.

Từ các ý kiến tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương và từng dự án; xác định rõ thời gian, trách nhiệm thực hiện, qua đó tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, tạo chuyển biến trong 3 tháng cuối năm và chuẩn bị các điều kiện cho nhiệm vụ năm 2027.