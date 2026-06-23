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ClockThứ Tư, 24/06/2026 12:22

Mở rộng tự xét nghiệm HIV tại nhà

HNN - Mỗi năm, TP. Huế phát hiện khoảng 100 trường hợp nhiễm HIV, trong đó nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) chiếm tỷ lệ cao và có xu hướng gia tăng. Trước thực tế này, ngành y tế đang đẩy mạnh truyền thông về tự xét nghiệm HIV tại nhà nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời và tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Tập huấn điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV cho cán bộ y tế cơ sởChủ động kiểm soát HIV/AIDS, hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh vào năm 2030Lá chắn giảm thiểu nguy cơ lây lan HIV ra cộng đồng

 Tư vấn các dịch vụ xét nghiệm HIV cho người dân

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế, toàn thành phố hiện có 592 người nhiễm HIV còn sống đang được quản lý. Cùng với việc mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), nâng cao chất lượng điều trị ARV và triển khai các mô hình xét nghiệm cộng đồng, ngành y tế đã thúc đẩy mô hình tự xét nghiệm HIV thông qua đăng ký trực tuyến trên website tuxetnghiem.vn. Đây không chỉ là giải pháp giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn mà còn góp phần tháo gỡ rào cản tâm lý đối với những người e ngại khi đến các cơ sở y tế.

Thực tế cho thấy, nỗi lo bị kỳ thị vẫn là nguyên nhân khiến nhiều người chần chừ trong việc xét nghiệm HIV. Anh Đ.D.H., 29 tuổi, sống tại phường Thuận Hóa chia sẻ: "Trước đây tôi từng nhiều lần muốn đi xét nghiệm nhưng lại ngại gặp người quen, sợ bị đánh giá. Khi biết đến dịch vụ tự xét nghiệm HIV tại nhà, tôi đã đăng ký nhận bộ test miễn phí". Chỉ sau vài ngày, bộ xét nghiệm được gửi đến tận nhà trong phong bì kín đáo. Với hướng dẫn chi tiết, anh có thể tự thực hiện xét nghiệm trong khoảng 20 phút và nhận được tư vấn từ nhân viên y tế khi cần. Anh cảm thấy được tôn trọng và không phải chịu áp lực tâm lý như khi đến cơ sở y tế.

Thời gian gần đây hình thức tự xét nghiệm HIV tại nhà thông qua đăng ký trực tuyến trên website tuxetnghiem.vn đã ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ cao. Việc cung cấp bộ test miễn phí kèm hướng dẫn cụ thể đã mang đến giải pháp tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng, kín đáo và hiệu quả hơn. Từ đó, số lượng người tiếp cận dịch vụ đã tăng đáng kể, đặc biệt trong các nhóm khó tiếp cận trước đây. Mô hình này không chỉ giúp phát hiện sớm ca nhiễm mà còn góp phần thúc đẩy người dân chủ động chăm sóc sức khỏe và xóa bỏ định kiến xã hội đối với HIV.

Để mô hình tự xét nghiệm HIV phát huy hiệu quả, công tác truyền thông đóng vai trò then chốt. Vì vậy, ngành y tế từng bước đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông trên các nền tảng số, mạng xã hội, trong trường học, khu công nghiệp và cộng đồng dân cư. Bên cạnh việc cung cấp kiến thức về HIV/AIDS, các hoạt động truyền thông tập trung giảm kỳ thị, giúp người dân hiểu rằng xét nghiệm HIV là hành động bình thường nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh.

Theo PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, trong bối cảnh nguồn lực dành cho chương trình phòng, chống HIV/AIDS ngày càng hạn chế, việc ứng dụng công nghệ số để triển khai các mô hình tự xét nghiệm và truyền thông trực tuyến được xem là hướng đi phù hợp. Không chỉ giúp mở rộng độ bao phủ xét nghiệm, mô hình này còn tạo cơ hội cho những người khó tiếp cận dịch vụ y tế truyền thống chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi mỗi người dân nâng cao nhận thức, chủ động xét nghiệm và điều trị sớm, công tác phòng, chống HIV/AIDS sẽ đạt hiệu quả cao hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Bài, ảnh: Khánh Thư
 Từ khóa:
mở rộngxét nghiệmHIV
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