Rủi ro tai nạn ở mức báo động đỏ!

Người dân mạo hiểm chui qua gầm tàu để ra vào khu dân cư.

Thực trạng an toàn giao thông đường sắt tại khu vực đối diện ga Cầu Hai đang ở mức báo động đỏ. 24 hộ dân là 24 lối đi tự mở, tiềm ẩn rủi ro tai nạn cao. Ngoài ra, việc sinh hoạt thường nhật của bà con cũng gặp rất nhiều khó khăn. Không có đường giao thông kết nối khiến chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng, mua bán hàng hóa bị đội lên gấp bội.

Khi có đám tang hay đám cưới, người dân ở đây phải đến nhà ga hỏi lịch tàu chạy. Thậm chí, một số người còn đùa rằng việc xem giờ tàu chạy còn hơn cả xem giờ tốt để làm việc hiếu hỷ. Để tránh phiền phức và nguy hiểm tính mạng khi phải dắt xe qua lại trên các thanh ray đường tàu, nhiều người buộc phải để xe cộ ở phía bên kia nhà ga rồi đi bộ về nhà, gây nhiều rủi ro về mất mát tài sản.

Nói về sự bức bối này, ông Huỳnh Quang Minh (thôn Đông Lưu, xã Phú Lộc) cho hay: “Việc tổ chức hiếu hỷ hay vận chuyển vật liệu qua đường ray rất vất vả và nguy hiểm, bởi số lượng người tham gia đông, mang vác vật dụng cồng kềnh. Mỗi dịp như vậy, người dân phải nhờ nhân viên nhà ga cung cấp thông tin giờ tàu qua ga để tránh tàu. Chúng tôi chỉ mong Nhà nước sớm đầu tư một con đường gom dân sinh để bà con đi lại an toàn, thuận tiện hơn”.

Gắn bó với mảnh đất này hàng chục năm, bà Đặng Thị Diệm, một trong những hộ dân lớn tuổi ngậm ngùi: “Từ năm 1975 tôi đã về đây sinh sống, lúc nào cũng cảm thấy lo. Có nhiều ngày hết giờ làm việc mà thấy con cháu chưa về, đặc biệt là buổi tối, tôi lại thấp thỏm đứng ngồi không yên…”.

“Số lượng tàu chạy qua ga hiện tăng lên rất nhiều, rải đều suốt ngày, đêm với tốc độ rất lớn, lên đến 70km/h. Ngoài tàu khách có giờ cố định, khu vực này còn có tàu hàng, tàu kỹ thuật chạy hoặc đậu không theo quy luật, trong khi người dân và trẻ em có thể băng qua đường ray bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm. Nhà ga luôn cố gắng bảo đảm an toàn cho người dân. Ngặt nỗi với mỗi ca chỉ có 3 người trực trong khi các hộ dân này sống trải dài trên hơn 400m dọc đường ray thường xuyên qua lại, nên việc nhắc nhở, cảnh giới người dân gặp nhiều khó khăn”, anh Trần Công Hiếu, Trưởng ga Cầu Hai cho biết.

Ngày 29/5 vừa qua, Công an xã Phú Lộc đã phối hợp với ga Cầu Hai tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; đồng thời triển khai cho người dân ký cam kết chấp hành các quy định liên quan. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, người dân nơi đây không còn cách nào khác là phải lưu thông băng qua đường ray.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lương Trọng Hậu, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Lộc cho biết: “Tiếp thu phản ánh của người dân, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế tham mưu công văn gửi UBND thành phố đề xuất sớm bố trí kinh phí làm đường gom. Việc này nhằm giải quyết triệt để tình trạng người dân băng qua đường sắt tự phát nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ tính mạng cho người dân”.