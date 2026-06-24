Mở rộng quyền lợi thụ hưởng bảo hiểm y tế

Người dân đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền. Ảnh: Thanh Hương

Nhiều quyền lợi được mở rộng

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất là việc mở rộng phạm vi chi trả đối với người khám, chữa bệnh ngoại trú. Trước đây, người dân tự đến khám tại các cơ sở y tế cấp cơ bản hoặc chuyên sâu trong nhiều trường hợp không thuộc diện được thanh toán BHYT. Từ ngày 1/7, quỹ BHYT sẽ thanh toán 50% mức hưởng theo quy định đối với một số trường hợp khám, chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở này.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng cũng kéo theo sự gia tăng các ngưỡng thanh toán BHYT. Theo quy định mới, nếu chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (khoảng 379.500 đồng), người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí trong phạm vi hưởng.

Đối với người tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên, quyền lợi tiếp tục được mở rộng. Khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở (trên 15,1 triệu đồng), quỹ BHYT sẽ thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng ở những lần điều trị tiếp theo.

Đặc biệt, mức thanh toán vật tư y tế khi sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao được nâng lên đáng kể. Theo đó, tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật được quỹ BHYT thanh toán tối đa bằng 45 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 113,8 triệu đồng.

Các quy định mới cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thanh toán trực tiếp BHYT đối với một số trường hợp đặc thù, nhất là các tình huống cấp cứu hoặc khám, chữa bệnh tại cơ sở chưa ký hợp đồng BHYT, góp phần bảo đảm quyền lợi điều trị cho người bệnh.

Người dân phấn khởi

Tại TP. Huế, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với các chính sách mới khi cho rằng, đây là những thay đổi thiết thực, giúp giảm áp lực tài chính trong quá trình khám, chữa bệnh.

Ông Nguyễn Văn Thái (xã Đan Điền) chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, bản thân lại mắc bệnh nặng nên thường xuyên phải điều trị. Việc nhiều khoản chi phí được BHYT thanh toán ở mức cao hơn giúp người bệnh như tôi yên tâm hơn rất nhiều. Đặc biệt, quy định thanh toán dịch vụ kỹ thuật cao lên tới gần 114 triệu đồng thực sự là hỗ trợ rất lớn đối với những người mắc bệnh hiểm nghèo”.

Nhiều người dân cho rằng, việc mở rộng quyền lợi khám, chữa bệnh ngoại trú và giảm bớt các rào cản về chuyển tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người mắc bệnh mạn tính, người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu. Bên cạnh đó, việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc VNeID khi đi khám cũng góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cùng với việc mở rộng quyền lợi, cần bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư y tế và thực hiện thống nhất các chính sách tại cơ sở khám, chữa bệnh để người tham gia BHYT thực sự được thụ hưởng quyền lợi theo quy định.

Theo lãnh đạo ngành y tế TP. Huế, việc mở rộng quyền lợi BHYT thể hiện rõ định hướng lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc sức khỏe. Cùng với các chính sách mới, các cơ sở khám, chữa bệnh đang được yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm đầy đủ thuốc và vật tư y tế để người tham gia BHYT được thụ hưởng quyền lợi một cách đầy đủ, thuận lợi.

Những điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 1/7 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để người dân tham gia BHYT liên tục, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh và hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.