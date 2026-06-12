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ClockThứ Bảy, 27/06/2026 11:21

Phấn đấu phát triển thêm khoảng 14 ngàn người tham gia bảo hiểm

HNN.VN - Sáng 27/6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Huế tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7) với chủ đề “Đừng để thẻ bảo hiểm y tế hết hạn, kiểm tra hạn thẻ hôm nay – Không lo viện phí ngày mai”.

Bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh trọn đờiQuy trình mới về hỗ trợ và tư vấn về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 Tuần hành, tuyên truyền lưu động sau lễ ra quân

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội lớn, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, hoạt động theo nguyên tắc "Chia sẻ rủi ro, lá lành đùm lá rách" cùng mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hướng tới bao phủ BHYT toàn dân, để không một ai bị bỏ lại phía sau trước các rủi ro về bệnh tật, nghèo đói.

Ông Nguyễn Viết Dũng – Giám đốc BHXH thành phố cho hay, từ sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực không ngừng của ngành BHXH, những năm qua, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở Huế đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. Thẻ BHYT thực sự trở thành "phao cứu sinh", người bạn đồng hành không thể thiếu đối với mỗi người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy tỷ lệ bao phủ BHYT dù cao nhưng vẫn chưa thực sự bền vững. Một bộ phận người dân, nhất là lao động tự do, hộ gia đình nông - lâm - ngư nghiệp, vẫn chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi và tầm quan trọng của BHYT hộ gia đình. Họ vẫn mang tâm lý "có bệnh mới mua", dẫn đến những gánh nặng tài chính khổng lồ khi đối mặt với bạo bệnh.

Sau lễ ra quân, các đơn vị tham dự đã tham gia tuần hành, tuyên truyền lưu động bằng ô tô, xe gắn máy trên một số trục đường chính ở trung tâm thành phố; kích hoạt hệ thống loa truyền thanh; đồng loạt gửi lời nhắc kiểm tra hạn thẻ thông qua tin nhắn, Zalo…; hướng dẫn người dân tự tra cứu hạn thẻ trên ứng dụng VssID, VNIED và cách đóng tiền qua ngân hàng/Cổng dịch vụ công; đến nhà từng người để tư vấn, giải thích, hỗ trợ gia hạn thẻ…

Cùng với các hoạt động trên, BHXH thành phố Huế và các cơ sở tiếp tục đổi mới, linh hoạt trong tiếp cận, tư vấn, hỗ trợ…; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, chính quyền các cấp để duy trì, chăm sóc và phát triển số người tham gia một cách bền vững… với mục tiêu đến ngày 3/7, phấn đấu phát triển thêm khoảng 14 ngàn người tham gia BHYT và BHXH tự nguyện, trong đó BHYT hơn 13.500 người tham gia.

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 Từ khóa:
BHXHBHYTbảo hiểm thành phố huếan sinh
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