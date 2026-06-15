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ClockThứ Ba, 16/06/2026 09:01

Tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Các hoạt động truyền thông về chính sách bảo hiểm y tế cần được triển khai tập trung từ ngày 22/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương để hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam.

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Ảnh minh họa: nhandan.vn 

Ngày 15/6, Bộ Y tế ban hành Công văn số 4362/BYT-BH về việc tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7.

Ngày 1/7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Việc tổ chức các hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế để đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Văn bản nêu rõ, ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 1/7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Việc tổ chức các hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế để đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Đồng thời, Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu: Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế, cũng như “nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế”.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.

Trong đó, Sở Y tế và bảo hiểm xã hội các địa phương được giao phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 3/10/2025 của Ban Bí thư về việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới; Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 13/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 3/10/2025 của Ban Bí thư về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới.

Các hoạt động truyền thông được yêu cầu triển khai tập trung trong thời gian từ ngày 22/6 đến ngày 5/7/2026 với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương như: Mít-tinh, tọa đàm, đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng….

Các nội dung truyền thông chính về Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam gồm: Bảo hiểm y tế gắn với an sinh xã hội; Bảo hiểm y tế toàn dân; Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; Sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế hiệu quả; Bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; Trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và công tác phòng, chống hành vi lãng phí, lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế.

Thống kê từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, đến hết tháng 5/2026, số người tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước là 98,63 triệu người, tăng 523 nghìn người so với tháng 4/2026.

Trong 5 tháng đầu năm, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội đã giải quyết cho hơn 3,83 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 78 triệu lượt người.

https://nhandan.vn/to-chuc-nhieu-hoat-dong-truyen-thong-nhan-ngay-bao-hiem-y-te-viet-nam-post969307.html

Theo nhandan.vn
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