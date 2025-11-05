  • Huế ngày nay Online
WHO khôi phục các dịch vụ y tế cơ bản và tiêm chủng cho trẻ em tại Gaza

ClockThứ Sáu, 07/11/2025 07:27
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 6/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ triển khai một chương trình can thiệp y tế lớn tại Gaza vào tuần tới nhằm khôi phục các dịch vụ y tế cơ bản và tiêm chủng cho trẻ em - nhóm đối tượng bị gián đoạn chăm sóc suốt gần 2 năm do chiến sự.

WHO kêu gọi tăng cường đầu tư cho y tếWHO công bố báo cáo về phòng, chống các bệnh không lây nhiễm

Em nhỏ uống vaccine phòng bại liệt tại trại tị nạn Al-Maghazi, Dải Gaza, ngày 2/9/2024. Ảnh minh họa: THX/TTXVN 

Chiến dịch do WHO dẫn đầu, phối hợp với UNICEF, UNRWA và Bộ Y tế Gaza, sẽ thực hiện tiêm chủng hàng loạt cho trẻ em, bao gồm các vắcxin phòng sởi, quai bị, rubella, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, lao, bại liệt, rotavirus và viêm phổi. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi duy trì lệnh ngừng bắn – do Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ làm trung gian từ ngày 9/10 – để đảm bảo an toàn cho hoạt động nhân đạo.

Đại diện UNICEF tại Palestine, Jonathan Veitch, nhấn mạnh việc tiêm chủng cho mọi trẻ em và hỗ trợ sức khỏe, dinh dưỡng là “mệnh lệnh đạo đức”, bảo vệ tương lai của những đứa trẻ sinh ra trong thảm họa và mang lại hy vọng cho thế hệ trẻ em Gaza sau 2 năm bạo lực cướp đi sinh mạng hơn 20.000 trẻ nhỏ.

Chiến dịch bao gồm việc tái thiết 20 cơ sở y tế bị hư hại, khôi phục dịch vụ y tế và xây dựng lại hạ tầng thiết yếu. Từ tháng 10/2023, các cuộc tấn công của Israel đã phá hủy mạng lưới y tế và khiến 2,2 triệu người Palestine mất quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe.

Theo Bộ Y tế Gaza, gần 70.000 người thiệt mạng và hơn 170.000 người bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Cuộc phong tỏa kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10 khiến Liên hợp quốc tuyên bố nạn đói tại Gaza, đồng thời bùng phát dịch bại liệt do hệ thống cấp nước và y tế bị tàn phá.

WHO cho biết các chiến dịch tiêm chủng trước đó đã tiếp cận hơn 560.000 trẻ em vào tháng 9/2024, 591.700 trẻ vào tháng 10/2024 và hơn 591.000 trẻ vào tháng 2/2025, song ước tính hiện tại cho thấy cứ 5 trẻ em dưới 3 tuổi thì có một trẻ chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ, khiến các em có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

