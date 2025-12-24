  • Huế ngày nay Online
Đưa vaccine phế cầu vào tiêm chủng miễn phí từ đầu năm 2026

Việc đưa vaccine phế cầu vào chương trìnhh Tiêm chủng mở rộng sẽ thực hiện theo lộ trình thận trọng, dự kiến bắt đầu từ quý I/2026.

Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu. Ảnh: TTXVN 

Theo kế hoạch của Bộ Y tế, vaccine phế cầu sẽ được triển khai trong chương trình Tiêm chủng mở rộng, tiêm miễn phí cho trẻ, bắt đầu từ quý I/2026.

Ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết: “Việc triển khai đưa vaccine phế cầu vào chương trìnhh Tiêm chủng mở rộng sẽ thực hiện theo lộ trình thận trọng. Giai đoạn đầu, chương trình sẽ được thí điểm tại một số địa bàn và nhóm đối tượng ưu tiên, trên cơ sở đánh giá tình hình dịch tễ, nhu cầu thực tế và khả năng đáp ứng của hệ thống y tế cơ sở".

Vaccine phế cầu có chi phí cao, nên việc tiếp cận vaccine này tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, chủ yếu thông qua tiêm chủng dịch vụ, khiến nhiều trẻ em ở vùng khó khăn chưa có cơ hội được bảo vệ đầy đủ. Việc đưa vaccine phế cầu vào chương trình tiêm chủng mở rộng là bước tiến quan trọng, thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc bảo vệ sức khỏe trẻ em, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho gia đình và xã hội.

Luật Phòng bệnh đã được thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc mở rộng danh mục vaccine trong chương trình tiêm chủng. 

"Trước đây, việc triển khai các chiến dịch tiêm chủng, đặc biệt là tiêm chủng bổ sung thường gặp khó khăn do thiếu cơ chế tài chính ổn định. Luật Phòng bệnh đã khắc phục điểm này, cho phép Nhà nước chủ động bố trí kinh phí để triển khai các loại vaccine xin quan trọng, trong đó có vaccine phế cầu", ông Dương Chí Nam cho biết.

Bộ Y tế đã giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá và đề xuất cụ thể về phạm vi triển khai trong giai đoạn đầu. Trên cơ sở kết quả thí điểm, Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ để xem xét mở rộng triển khai trên phạm vi toàn quốc, hướng tới mục tiêu bao phủ rộng rãi và bền vững.

Theo baotintuc.vn
