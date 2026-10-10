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Mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới năm 2026

HNN.VN - Sáng 10/10, Bệnh viện Tâm thần Huế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới năm 2026 với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, thầy cô giáo, sinh viên cùng đông đảo người bệnh và người nhà.

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Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Huế và Đội O đồng SOS75 Huế ký kết biên bản ghi nhớ về phối hợp cấp cứu tâm thần và phòng ngừa tự sát tại cộng đồng.

Với chủ đề “Lắng nghe trải nghiệm: Tiếng nói chân thực, thay đổi thực chất”, Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới năm nay gửi đi thông điệp: Hãy tôn trọng, lắng nghe nguyện vọng của người bệnh và chuyển sự thấu hiểu thành những hành động chăm sóc, điều trị thiết thực.

Tại lễ mít tinh, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Huế nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm trong thời gian tới, đó là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện thái độ phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm; tăng cường chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với y tế cơ sở để quản lý, hỗ trợ phục hồi liên tục; đổi mới hoạt động bền vững, đẩy mạnh truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Dịp này, Bệnh viện Tâm thần Huế ký kết biên bản ghi nhớ với Trung tâm Cấp cứu 115 và Đội O đồng SOS75 Huế về phối hợp cấp cứu tâm thần và phòng ngừa tự sát tại cộng đồng; Nhà Xuất bản Thuận Hóa và Thư viện Huế trao tặng “Tủ sách của bạn” với 135 cuốn sách dành cho cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; các nhà từ thiện cũng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho bệnh nhân tâm thần.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
tâm thầnbệnh việnmít ting
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