Tập huấn lái phương tiện thủy nội địa và y tế mặt nước

Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần giới thiệu các nội dung của khóa tập huấn.

Tham gia khóa tập huấn có 15 viên chức, người lao động của Bệnh viện Tâm thần Huế cùng học viên của các đơn vị phối hợp. Nội dung tập huấn kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trong đó chú trọng trang bị những kỹ năng cần thiết khi hoạt động trên sông, sử dụng phương tiện và xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn.

Học viên được hướng dẫn các nguyên tắc bảo đảm an toàn khi hoạt động trên phương tiện thủy nội địa; nhận biết những nguy cơ có thể xảy ra khi vận hành xuồng phao cứu hộ; sử dụng áo phao, phao cứu sinh và các thiết bị an toàn. Đội SOS 75 trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra phương tiện, nhiên liệu, động cơ, chuẩn bị trước khi xuất phát, khởi động, điều khiển, chuyển hướng, tiếp cận vị trí cần cứu hộ và cập bờ an toàn.

Đáng chú ý, nội dung y tế mặt nước tập trung vào kỹ năng vận chuyển người bệnh, người bị nạn bằng xuồng; tiếp cận, cố định và đưa nạn nhân từ dưới nước lên phương tiện; đồng thời thực hành quy trình phối hợp gọi cấp cứu 115, cung cấp thông tin về vị trí, khu vực và tình trạng người bị nạn để lực lượng cấp cứu kịp thời hỗ trợ.

Thông qua chương trình, các lực lượng được tăng cường khả năng phối hợp, liên lạc và xử lý tình huống y tế khẩn cấp trên mặt nước, góp phần chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm an toàn cho người bệnh, người bị nạn.