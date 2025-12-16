Lan tỏa thông điệp từ Hội thi phòng chống tác hại thuốc lá cho học sinh các trường trung học cơ sở

Trao giải Nhất cho các học sinh Trường THCS Lê Lợi

Cuộc thi thu hút sự tham gia của học sinh các trường THCS trên địa bàn các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4 và A Lưới 5. Thông qua hình thức thể hiện bằng hội họa, các em học sinh đã truyền tải sinh động những thông điệp về tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử cũng như lợi ích của việc xây dựng môi trường sống và học đường không khói thuốc.

Lãnh đạo CDC Huế cho biết, cuộc thi được phối hợp tổ chức cùng UBND các xã khu vực A Lưới nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh - lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Thông qua việc tìm hiểu nội dung thi, các em được trang bị thêm kiến thức về Luật PCTHTL và các quy định xử phạt liên quan theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về Trường THCS Lê Lợi (xã A Lưới 2). Nhiều tác phẩm được đánh giá cao về ý tưởng, bố cục và thông điệp truyền thông rõ ràng, gần gũi với đời sống học sinh.

Trong quá trình triển khai, CDC Huế đã phối hợp chặt chẽ với các xã, nhà trường trong công tác hướng dẫn, chấm thi, chuẩn bị cơ sở vật chất và ghi hình, chụp ảnh tư liệu phục vụ tuyên truyền. Qua đó, góp phần lan tỏa rộng rãi thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá đến phụ huynh và cộng đồng dân cư trên địa bàn.