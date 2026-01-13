Trên những cánh đồng hoa ở vùng cao A Lưới

Ngoài hoa ly, nhiều loại hoa khác cũng được người dân vùng cao A Lưới đưa vào thử nghiệm, nhân rộng

Những ngày đầu năm 2026, chúng tôi trở lại các xã vùng cao A Lưới. Trên những thửa ruộng trước kia chủ yếu trồng hoa màu ngắn ngày, nay đã được phủ kín bởi màu xanh của các loại hoa phục vụ thị trường Tết.

Bà Lê Thị Thanh Nga, trú tại thôn 2, xã A Lưới 2, một trong những hộ trồng hoa lớn của địa phương chia sẻ niềm phấn khởi khi vụ hoa Tết đang phát triển thuận lợi. “Những năm trước, gia đình tôi trồng nhiều loại hoa khác nhau. Năm nay, chúng tôi tập trung chủ yếu trồng hoa ly đỏ. Đây là loại hoa được thị trường ưa chuộng, không chỉ trong dịp Tết mà cả những ngày thường”, bà Nga nói.

Theo bà Nga, hoa ly (Lyli) đỏ được gia đình bà đưa vào trồng từ khoảng tháng 10 âm lịch. Với điều kiện thời tiết phù hợp, kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình, đến khoảng 25 - 26 tháng Chạp, hoa sẽ được xuất bán cho thương lái tại chợ đầu mối ở phường Phú Xuân. “Mỗi vụ Tết, sau khi trừ các khoản chi phí, hoa ly đỏ cũng cho thu nhập hơn 70 triệu đồng/vụ, giúp gia đình trang trải chi phí và có thêm tích lũy”, bà Nga cho biết.

Hiện, xã A Lưới 2 có gần 10 hộ trồng hoa, với khoảng 1,2ha, bình quân mỗi hộ trồng 1 sào hoa ly. So với trồng các loại cây khác, trồng hoa ly cho thu nhập khá cao, từ 60 đến 100 triệu đồng/vụ. Với lợi thế về khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ, nơi đây phù hợp để phát triển các loại hoa xứ lạnh nên nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng diện tích trồng hoa, tạo nên những cánh đồng hoa quy mô khá lớn; trong đó, chủ yếu là hoa ly, cúc. Những hộ trồng hoa ly tiêu biểu như gia đình ông Tế, bà Nga hiện trồng từ 6.000 - 8.000 cây. Riêng hoa cúc cũng có nhiều hộ đầu tư trồng với số lượng lớn, như hộ ông Chiến trồng khoảng 20.000 cây, ông Lưu khoảng 13.000 cây…

Theo người trồng hoa, ngoài các loại hoa như cúc, dạ thảo, vạn thọ, xác pháo có thể chủ động được nguồn giống tại địa phương thì hoa ly phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ các cơ sở ở TP. Hà Nội. Đặc biệt, giống hoa ly cao màu đỏ được nhập khẩu từ Hà Lan, cho chất lượng hoa đẹp, màu sắc tươi và thời gian nở phù hợp với dịp Tết. Mỗi năm, người dân chỉ trồng một vụ hoa ly phục vụ tết Nguyên đán, song hiệu quả kinh tế mang lại khá cao so với nhiều loại cây trồng khác.

So với các loại hoa kiểng khác, hoa ly được đánh giá là dễ trồng, ít sâu bệnh. Mỗi ngày, người trồng chỉ cần tưới nước hai lần, kết hợp bón phân và điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng. Đến thời điểm thích hợp, việc sử dụng chế phẩm kích thích sinh trưởng giúp cây đẻ nhánh, ra nụ và nở hoa đúng thời điểm cận Tết để bảo đảm chất lượng và giá bán.

Từ thành công ban đầu của một số mô hình trồng hoa xứ lạnh, nhiều hộ dân trên địa bàn các xã A Lưới đã học tập, nhân rộng. Hiện nay, nhiều hộ đầu tư trồng hoa kiểng trong nhà màng, nhà lưới, kết hợp xen canh các loại rau xanh, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Kinh tế xã A Lưới 2 cho biết: “Trồng hoa không chỉ giúp người dân có thu nhập ổn định mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương, nhất là phụ nữ. Hiện, ngoài 7 hộ trồng hoa quy mô lớn phục vụ thị trường Tết, trên địa bàn xã còn có nhiều hộ trồng hoa nhỏ lẻ tại khu dân cư. Việc hình thành và phát triển những cánh đồng hoa là mục tiêu cũng là mong ước của người dân địa phương”.