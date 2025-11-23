  • Huế ngày nay Online
Vai trò của phụ nữ trong phòng, chống tác hại của thuốc lá

HNN.VN - Sáng 24/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Hội LHPN thành phố Huế tổ chức Lễ phát động chiến dịch phát huy vai trò của gia đình trong phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025 và tập huấn hướng dẫn xây dựng “Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc”.

Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Tăng thuế là biện pháp hữu hiệu

 Hội LHPN phường Thuận Hóa thể hiện tiểu phẩm truyền thông: Nhà mình không khói thuốc

Đây là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, những đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng từ khói thuốc thụ động.

Hội LHPN thành phố tập trung triển khai rất nhiều hoạt động góp phần thực hiện tiêu chí "có sức khỏe”, trong đó công tác phòng, chống tác hại thuốc lá với các sự kiện: Tổ chức sự kiện Lễ phát động hội viên, phụ nữ  hưởng ứng việc thực hiện quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe, tổ chức xây dựng cuộc sống gia đình “Phụ nữ có người thân không hút thuốc - Vì môi trường không khói thuốc”; “Tổ ấm không khói thuốc”; “Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc”.

 Các đại biểu cùng ký cam kết chung tay phòng, chống tác hại của thuốc lá

Phát biểu tại lễ phát động, bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch tịch UBMTTQVN thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố yêu cầu: Các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong gia đình để chủ động lên tiếng, tuyên truyền người thân không hút thuốc; vận động nam giới và cộng đồng chung tay cùng phụ nữ xây dựng “Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc”.

Mỗi thành viên trong gia đình sẽ là những tuyên truyền viên tích cực của Hội LHPN thành phố góp phần hiệu quả xây dựng môi trường an toàn, không khói thuốc cho phụ nữ, trẻ em và cộng đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình “Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc”, lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước và đặc biệt là Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành tiêu chí cụ thể trong xây dựng gia đình tiến bộ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tăng cường vai trò giám sát cộng đồng của các cấp Hội và hội viên, phụ nữ nhằm phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống tác hại thuốc lá...

Tin, ảnh: Thảo Vy
