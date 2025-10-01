Kiểm tra công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm tại các trường học

Đoàn kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hương Vân

Đoàn kiểm tra tập trung đánh giá việc chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường học đường, an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể. Các nội dung được kiểm tra bao gồm điều kiện bảo quản thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, dụng cụ nấu nướng, lưu mẫu thức ăn, cùng việc thực hiện các quy định về vệ sinh cá nhân đối với nhân viên cấp dưỡng.

Ngoài ra, đoàn cũng hướng dẫn các trường thực hiện tốt công tác phát hiện, xử lý sớm các bệnh truyền nhiễm như sốt phát ban nghi sởi, thủy đậu, tay chân miệng; đồng thời tuyên truyền cho học sinh tích cực tham gia thau vét bọ gậy, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh.

Bên cạnh công tác kiểm tra chuyên môn, đoàn còn rà soát sổ sách, hóa chất phòng chống dịch tại trường, tổ chức trao đổi, đánh giá tình hình thực tế và bàn bạc cùng Ban giám hiệu nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Hoạt động kiểm tra định kỳ này góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong trường học, đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh, đồng thời tăng cường vai trò giám sát của ngành y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học đường.