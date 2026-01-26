CDC Huế tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah

CDC Huế thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm dịch đối với hành khách đến Huế bằng tàu biển qua Cảng Chân Mây

Theo CDC Huế, sự gia tăng giao lưu, đi lại và hoạt động thương mại giữa các quốc gia làm tăng nguy cơ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập qua các cửa khẩu. Để chủ động phát hiện sớm, kiểm soát hiệu quả và không để dịch bùng phát trên diện rộng, CDC Huế đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cửa khẩu triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah.

Cụ thể, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Đồn Biên phòng cảng Chân Mây, Cửa khẩu A Đớt, Cửa khẩu Hồng Vân được giao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra hộ chiếu đối với tất cả hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch, kịp thời thông báo cho cơ quan y tế các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Nipah. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho hành khách và người dân về các biện pháp phòng bệnh.

Tại các cửa khẩu, CDC Huế yêu cầu bố trí đầy đủ phòng làm việc, phòng cách ly, khu vực cách ly y tế và lắp đặt máy đo thân nhiệt bằng hồng ngoại nhằm phục vụ công tác kiểm dịch y tế. Các đơn vị quản lý sân bay, cảng biển thực hiện vệ sinh thường xuyên tại nhà ga, bến cảng và khu vực công cộng bằng dung dịch sát khuẩn; đồng thời bố trí đầy đủ dung dịch rửa tay, sát khuẩn tại các vị trí thuận tiện cho người dân và hành khách sử dụng.

Kiểm tra hồ sơ liên quan đến hành khách khi đến Huế

Trong trường hợp phát hiện ca nghi ngờ hoặc mắc bệnh Nipah tại cửa khẩu, CDC Huế sẽ phối hợp với các đơn vị, cơ sở y tế liên quan tổ chức vận chuyển người bệnh về khu cách ly của các trung tâm y tế đóng trên địa bàn theo dõi, điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Cùng ngày, CDC Huế cũng ban hành Thông báo số 141 gửi các trung tâm y tế và trạm y tế xã, phường về việc tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do vi rút Nipah. Đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có khả năng lây truyền từ động vật sang người, đặc biệt qua loài dơi ăn quả, hoặc lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh.

Theo BSCKII. Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế, để chủ động ứng phó với dịch bệnh do vi rút Nipah, CDC Huế đề nghị các đơn vị y tế xây dựng kế hoạch, kịch bản phòng chống dịch theo từng tình huống; chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí theo phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo người dân hạn chế đến vùng có dịch, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ vùng dịch, thực hiện ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh thực phẩm và tránh tiếp xúc với động vật có nguy cơ lây nhiễm cao như dơi ăn quả.

CDC Huế nhấn mạnh, việc chủ động phòng, chống và giám sát chặt chẽ dịch bệnh do vi rút Nipah là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, không để xảy ra tình huống bị động, lúng túng khi dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn.