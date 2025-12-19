Lãnh đạo Bộ Y tế, các Bộ ngành Trung ương và TP. Huế cắt băng khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế

Tham dự lễ khánh thành có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế Lê Trường Lưu; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) Hồ Xuân Mãn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn, cùng lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, đại diện các bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành và đông đảo đối tác, cán bộ y tế.

Bệnh viện ĐKQT Huế được đầu tư xây dựng với tổng mức hơn 2.300 tỷ đồng, quy mô 16 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sử dụng hơn 20.000 m² với hơn 260 giường bệnh. Không gian khám, điều trị và lưu trú được thiết kế hiện đại, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân và người nhà trong suốt quá trình chăm sóc, điều trị và phục hồi sức khỏe. Bệnh viện hoạt động theo mô hình đa khoa, cung cấp hệ thống dịch vụ y tế toàn diện, bảo đảm tính chính xác, an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của cộng đồng.

Việc đưa bệnh viện vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố và khu vực miền Trung, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng cao ngay tại địa phương, đồng thời chia sẻ áp lực quá tải cho hệ thống y tế công lập. Về lâu dài, bệnh viện hướng đến mục tiêu phục vụ không chỉ người dân trong nước mà còn mở rộng cung cấp dịch vụ y tế theo chuẩn quốc tế cho khu vực Đông Nam Á.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế trao tặng Quỹ An sinh xã hội đến Ủy ban MTTQVN TP. Huế

Theo ông Trần Đình Văn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bệnh viện ĐKQT Huế, công trình được xây dựng và vận hành theo mô hình “Hospital - Hotel” hiện đại, kết hợp giữa điều trị y khoa chuyên sâu với không gian lưu trú, nghỉ dưỡng tiện nghi. Đây là xu hướng đã được triển khai hiệu quả tại nhiều quốc gia có nền y tế phát triển như Singapore và các nước châu Âu, giúp nâng cao trải nghiệm người bệnh, hỗ trợ quá trình hồi phục thể chất và tinh thần. Với định hướng đó, Bệnh viện ĐKQT Huế được đánh giá là mô hình tiên phong tại khu vực miền Trung, góp phần đưa các chuẩn mực chăm sóc sức khỏe quốc tế đến gần hơn với người dân.

Khám và tư vấn sức khỏe cho bệnh nhi

Nhân dịp khánh thành, Bệnh viện ĐKQT Huế đã trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ An sinh xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế. Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia và cam kết đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác chăm lo an sinh và sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng chủ đầu tư, Ban Giám đốc, đội ngũ y, bác sĩ và toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành công trình đúng tiến độ, chính thức đưa dự án vào hoạt động. Đồng thời, nhấn mạnh việc TP. Huế có thêm một bệnh viện quốc tế quy mô, hiện đại là dấu mốc quan trọng, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế, với vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực, Huế có hệ thống bệnh viện, cơ sở đào tạo y khoa uy tín cùng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành. Việc đưa Bệnh viện ĐKQT Huế vào hoạt động tiếp tục khẳng định mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, hiện đại, phù hợp với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và giảm tải cho các cơ sở y tế công lập.

Lãnh đạo thành phố cũng cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để bệnh viện hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững; đồng thời mong muốn bệnh viện tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, mở rộng hợp tác quốc tế và giữ vững y đức - nền tảng cốt lõi của ngành y.

Việc khánh thành và đưa Bệnh viện ĐKQT Huế vào hoạt động không chỉ có ý nghĩa về mặt y tế mà còn góp phần tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển dịch vụ đô thị, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP. Huế trong giai đoạn tới.