Khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân phường Phong Phú

Các bác sĩ khám, tư vấn phòng ngừa bệnh cho người dân tại phường Phong Phú

Tham gia đoàn có 20 y, bác sĩ, nhân viên y tế đến từ nhiều chuyên khoa, như: Gây mê - Hồi sức, Nội tổng quát, Ngoại khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Dược-Xét nghiệm, Liên chuyên khoa hệ Nội - Ngoại... Các bác sĩ đã trực tiếp khám bệnh, tư vấn phòng bệnh, kê đơn, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng thuộc diện chính sách như: thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, neo đơn và những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tổng giá trị thuốc cấp phát miễn phí đợt này ước tính hơn 40 triệu đồng. Ngoài việc khám, điều trị các bệnh lý thông thường, chương trình còn góp phần sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp bệnh nặng để kịp thời chuyển tuyến, đảm bảo người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế phù hợp, kịp thời.

Phát biểu tại chương trình, bác sĩ Nguyễn Đình Khoa cho biết: “Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho những người yếu thế trong xã hội. Ngoài việc khám chữa bệnh, chúng tôi còn chú trọng tư vấn, hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tại nhà”.

Đây là một trong những đợt khám chữa bệnh miễn phí được Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức định kỳ ở các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt là cho các nhóm đối tượng yếu thế. Đồng thời, chương trình cũng thể hiện cam kết của bệnh viện trong việc đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân.