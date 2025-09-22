  • Huế ngày nay Online
Phong Phú triển khai kế hoạch ứng phó thiên tai bất thường

HNN.VN - Đó là nội dung trong kế hoạch phòng thủ dân sự (PTDS) và phương án ứng phó thiên tai (PCTT) năm 2025 được UBND phường Phong Phú thảo luận, triển khai chiều 22/9.

Các lực lượng xử lý cháy rừng ở phường Phong Phú ngày 1/7

Năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, phường Phong Phú chịu ảnh hưởng của 1 đợt áp thấp nhiệt đới, 2 cơn bão và 13 đợt mưa lớn (trong đó có 2 đợt lũ) gây thiệt hại đáng kể về nhà cửa, hoa màu, hệ thống giao thông, thủy lợi. Tuyến kênh mương Thanh Hương Tây - Thanh Hương Lâm bị hư hỏng nặng với kinh phí khắc phục khoảng 400 triệu đồng. Đợt mưa lớn vào tháng 6/2025 ghi nhận có cường độ mạnh nhất lịch sử tại địa phương, gây ngập úng 204 căn nhà, hơn 300 hộ dân, với 770 khẩu phải sơ tán; thiệt hại 989ha lúa, 62ha sen và hàng chục ha hoa màu khác… ước tính hơn 15 tỷ đồng.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp trong thời gian tới, trong đó có cơn bão Gagasa sắp vào biển Đông, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Phong Phú yêu cầu các ngành, đơn vị, khu dân cư tập trung rà soát, cập nhật và triển khai nghiêm túc phương án PCTT, phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy, lực lượng nòng cốt phối, kết hợp, nắm bắt tình hình phòng ngừa, ứng phó thiên tai bất thường xảy ra ở địa phương.

Cụ thể, UBND phường đã giao nhiệm vụ Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các trường đảm bảo an toàn cho học sinh; Trạm Y tế chuẩn bị nhân lực, thuốc men sơ cứu; Trung tâm Dịch vụ công đảm bảo hệ thống truyền thanh cảnh báo; Ban Chỉ huy Quân sự và Công an phường trực chiến 24/24, triển khai lực lượng cứu nạn, chốt chặn giao thông tại các điểm nguy hiểm. Ngoài ra, các tổ dân phố, ban công tác Mặt trận có trách nhiệm nắm chắc địa bàn, hỗ trợ sơ tán và truyền thông trong cộng đồng...

Dịp này, UBND phường khen thưởng 1 tập thể và 6 cá nhân tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy rừng xảy ra ở địa phương vào ngày 1/7/2025.

Song Minh
