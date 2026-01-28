  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 29/01/2026 14:51

Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong phòng bệnh do virus Nipah

Ngày 29/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Đơn vị vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng, chống bệnh do virus Nipah.

Áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus NipahỨng phó dịch virus Nipah: Nhiều sân bay lớn giám sát y tế như thời COVID-19Chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah, Việt Nam tăng cường công tác giám sát

Tài liệu tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh do virus Nipah. 

Theo nội dung văn bản, bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A - nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm tại Việt Nam. Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân.

Để tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm dự phòng bệnh do virus Nipah trong cộng đồng và sẵn sàng đáp ứng với các sự cố lây truyền bệnh do virus Nipah có thể xảy ra do thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thông tin truyền thông đến người dân và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm (chú ý kết hợp các hình thức, phương tiện truyền thông kỹ thuật số) về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong phòng bệnh do virus Nipah, bao gồm: Thông tin chung về bệnh do virus Nipah và đường lây truyền; cách phòng ngừa và phát hiện sớm dấu hiệu nhiễm bệnh; một số biện pháp phòng tránh lây nhiễm bệnh qua đường thực phẩm như hạn chế tiếp xúc, chế biến, ăn các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã (dơi ăn quả) hoặc từ trái cây, thực phẩm có vết liếm, vết cắn, vết ăn dở từ trước của động vật hoang dã. 

Tập trung giám sát, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Theo dõi sức khỏe thường xuyên đối với người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm, đặc biệt là người nước ngoài từ các quốc gia đang ghi nhận ca bệnh do virus Nipah.

Với bất kỳ ai trong cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt đột ngột kèm theo các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, ho, khó thở và gần đây đã từng đến vùng đang ghi nhận ca bệnh do virus Nipah. Hoặc từng tiếp xúc với người mắc/nghi mắc bệnh do virus Nipah; từng tiếp xúc với gia súc, vật nuôi ốm chết bất thường, động vật hoang dã (đặc biệt là dơi); từng ăn các loại trái cây, thực phẩm có dấu hiệu bị động vật (như dơi, chim…) thì cần báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố để được hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Mặt khác, ngành y tế các địa phương chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án, lực lượng và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về bệnh lây truyền qua thực phẩm liên quan đến dịch bệnh do virus Nipah gây ra trên địa bàn mình phụ trách.

https://nhandan.vn/bao-dam-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-trong-phong-benh-do-virus-nipah-post939801.html?gidzl=jARdAybqH3ksk-uho6D3Ex6swI_NPH4_gh6w8T1b5JRzv-fmWMKNPApcloQ2OK5ZgE7k9pX8uPidpNH9EG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
thực phẩmphòng bệnhvirus Nipah
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Siết chặt an toàn thực phẩm dịp Tết

Những ngày giáp tết Nguyên đán luôn là thời điểm thị trường sôi động nhất trong năm, khi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao. Cùng với đó, nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) và tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gia tăng, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải chủ động, quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Siết chặt an toàn thực phẩm dịp Tết
Chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah, Việt Nam tăng cường công tác giám sát

Sáng 27/1, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết, đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch.

Chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah, Việt Nam tăng cường công tác giám sát

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top