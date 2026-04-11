Khai mạc Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam

Các đại biểu trong phiên khai mạc sáng 11/4

Diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/4, hội nghị được đánh giá là diễn đàn học thuật uy tín, quy tụ các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực liên quan như thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, can thiệp nội mạch, hồi sức cấp cứu và điều trị đột quỵ. Thông qua các phiên báo cáo và thảo luận, hội nghị góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, thúc đẩy ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý mạch máu não, mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu được tiếp cận nhiều nội dung chuyên sâu, thiết thực, tập trung vào các vấn đề nổi bật hiện nay như chẩn đoán và điều trị đột quỵ não cấp, can thiệp dị dạng mạch máu não, phình mạch não, thông động tĩnh mạch màng cứng. Bên cạnh đó là các báo cáo về xử trí tình huống khó, biến chứng trong can thiệp, cũng như cập nhật những tiến bộ mới về công nghệ, vật liệu và chiến lược điều trị đa mô thức.



Điểm nhấn quan trọng của hội nghị là các phiên thảo luận chuyên đề và chia sẻ ca lâm sàng điển hình, tạo điều kiện để các bác sĩ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị. Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, hội nghị còn là cầu nối tăng cường sự gắn kết giữa các bệnh viện, trung tâm can thiệp và cơ sở đào tạo trên toàn quốc.