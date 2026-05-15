Phát huy vai trò Cựu chiến binh trong các phong trào

HNN.VN - Sáng 15/5, Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam (bao gồm 5 tỉnh, thành Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế) tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong cụm giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm. 

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên CCB giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được triển khai sâu rộng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Nhiều mô hình CCB tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục phát huy hiệu quả. Các cấp Hội tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền pháp luật, hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các tổ chức Hội đã hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo việc làm; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Nhiều hội viên CCB tiếp tục là những điển hình trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua và hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

6 tháng cuối năm, các Hội CCB trong cụm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong các phong trào tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của từng tỉnh, thành trong khu vực.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
Mở thế phát triển từ những cây cầu

Cuộc gặp mặt hằng năm vào dịp lễ 30/4 của hội những người bạn phổ thông cơ sở chúng tôi ở phường Thanh Thủy năm nay có một điểm nhấn đặc biệt. Trước khi về biển Vinh Thanh (xã Phú Vinh) gặp gỡ và giao lưu, chúng tôi có chuyến ngược xe ghé thăm cầu vượt cửa biển Thuận An trong ngày chính thức thông xe kỹ thuật. Ở đó, chúng tôi được hòa chung niềm vui khi cùng với rất đông người dân tận mắt chiêm ngưỡng dáng hình cây cầu hiện đại này sau bao năm đợi chờ.

