Hướng tới mục tiêu hỗ trợ 1 triệu phụ nữ tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe đúng cách

Ngày 15/8, Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Quỹ "Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh” và chương trình “Yêu thương bắt đầu từ sự chủ động" tại Hà Nội. Sự kiện hướng tới mục tiêu hỗ trợ 1 triệu phụ nữ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, thông tin khoa học và phương pháp chăm sóc sức khỏe đúng cách.

 Theo Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến, sức khỏe của phụ nữ có thể được bảo vệ nếu chủ động trong việc tầm soát, tiêm phòng và chăm sóc sức khỏe một cách khoa học.

Sự kiện ra mắt Quỹ “Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh” mở ra cơ hội để mỗi phụ nữ Việt Nam được tiếp cận nguồn thông tin y khoa chính thống, dịch vụ y tế chất lượng và sự đồng hành tận tâm từ cộng đồng. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Phụ nữ chủ động - gia đình hạnh phúc - cộng đồng khỏe mạnh” do Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Công ty cổ phần Tập đoàn TCR - nhãn hàng Vagisil thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến chia sẻ: Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, nhưng lại là nhóm dễ bị tổn thương về sức khỏe do nhiều yếu tố: thiếu điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, áp lực kinh tế-xã hội và gánh nặng trong việc chăm sóc gia đình...

Theo nhà báo Hồ Minh Chiến, sức khỏe của phụ nữ có thể được bảo vệ nếu mỗi người chủ động trong việc tầm soát, tiêm phòng và chăm sóc sức khỏe một cách khoa học. Với vai trò là cơ quan báo chí chuyên sâu về gia đình, Tạp chí Gia đình Việt Nam nhận thấy, việc bảo vệ sức khỏe phụ nữ là một sứ mệnh cấp thiết. Quỹ "Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh" ra đời sẽ là điểm tựa vững chắc để đông đảo phụ nữ Việt Nam được tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế và sự hỗ trợ kịp thời.

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn không chỉ mang đến những buổi khám sức khỏe miễn phí, tư vấn chuyên sâu, mà còn trao đi những phần hỗ trợ thiết thực cho những hoàn cảnh đang chiến đấu với bệnh tật. Bởi hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng, bên cạnh phác đồ điều trị, tình yêu thương và sự sẻ chia cũng chính là liều thuốc quý giá", Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến thông tin thêm.

Việc thành lập Quỹ “Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh” không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm bình đẳng giới và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhóm đối tượng này.

 Bác sĩ Nguyễn Diệu Thúy chia sẻ về hành trình 12 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. (Ảnh: LÊ PHÚ)

Trong khuôn khổ sự kiện, buổi thảo luận với chủ đề "Yêu thương bắt đầu từ sự chủ động" cũng đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Chia sẻ về hành trình 12 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vú, bác sĩ Nguyễn Diệu Thúy, Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường, trải lòng: "Nhìn lại chặng đường đã trải qua, tôi nhận ra rằng, chúng ta phải quan sát kỹ lưỡng những thay đổi của cơ thể. Đặc biệt, cần thăm khám sớm, tiến hành tầm soát các căn bệnh mà phụ nữ có thể mắc phải".

Đại diện đơn vị đồng sáng lập và tài trợ chính của Quỹ “Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh”, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TCR Holdings Hoàng Thị Mai Trang cho hay, sức khỏe phụ nữ, đặc biệt là sức khỏe sinh sản, vẫn là lĩnh vực còn nhiều hạn chế trong tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế. Sự ra đời của quỹ không chỉ mang đến các giải pháp thiết thực mà còn xóa bớt rào cản về tâm lý, giúp chị em tự tin hơn trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng sức khỏe thể chất, tinh thần và nhận thức của phụ nữ, Quỹ “Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh” hoạt động phi lợi nhuận, tập trung vào việc nâng cao nhận thức chị em về chủ động chăm sóc sức khỏe, hạn chế rủi ro các căn bệnh ung thư nhờ tầm soát định kỳ, tiêm phòng, chăm sóc sức khỏe khoa học và an toàn.

Quỹ “Vì một triệu phụ nữ Việt Nam khỏe mạnh” được thành lập với các mục tiêu: nâng cao nhận thức về những căn bệnh như: ung thư vú, ung thư cổ tử cung, HPV...; kêu gọi chị em chủ động tầm soát, tiêm phòng, chăm sóc sức khỏe phụ khoa một cách đúng đắn và khoa học... Bên cạnh đó, lan tỏa thông điệp yêu thương bắt đầu từ việc chủ động, hiểu và bảo vệ cơ thể mình.

Ngày 12/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế (Hue IPBSA) và Tổng công ty Hạ tầng và Phát triển đô thị Hải ngoại Hàn Quốc (KIND) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát triển quan hệ đối tác tại thành phố Huế. Tham dự lễ ký kết có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; về phía KIND có ông Bokhwan Kim, Tổng Giám đốc KIND.

Sáng 31/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo và sơ kết đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc".

