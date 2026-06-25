Hướng tới chuẩn quốc tế

PGS.TS.BS. Nguyễn Khoa Hùng

Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của quyết định này đối với sự phát triển của bệnh viện trong giai đoạn tới?

Đây là quyết định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Trường Đại học Y - Dược Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Trước hết, quyết định thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Chính phủ đối với mô hình bệnh viện đại học - nơi tích hợp ba chức năng cốt lõi gồm khám, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Quan trọng hơn, Đề án tạo cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược dài hạn để bệnh viện phát triển theo chuẩn khu vực và quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, quản trị và chất lượng dịch vụ y tế, mà còn là động lực để bệnh viện phát huy vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái Trường - Bệnh viện đại học, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Những mục tiêu trọng tâm nào sẽ được ưu tiên triển khai để bệnh viện từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn tiên tiến trong khu vực, thưa ông?

Giai đoạn đến năm 2030, bệnh viện tập trung vào một số mục tiêu trọng tâm. Trước hết là nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh; phát triển các chuyên ngành mũi nhọn và kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực ngoại khoa, ung bướu, tim mạch, hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, nội soi chẩn đoán và can thiệp, y học tái tạo, y học chính xác.

Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hồ sơ bệnh án điện tử, hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng và quản trị bệnh viện dựa trên dữ liệu.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là phát triển Trung tâm Khám, chữa bệnh Chất lượng cao tại tòa nhà 7 tầng được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Italia. Trung tâm sẽ góp phần hình thành môi trường điều trị hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong nước và quốc tế.

Để đạt các tiêu chuẩn quốc tế về khám, chữa bệnh, bệnh viện sẽ tập trung đầu tư và đổi mới những lĩnh vực nào?

Chúng tôi xác định phát triển đồng bộ trên ba trụ cột. Thứ nhất là hạ tầng y tế hiện đại. Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trong đó có khu khám, chữa bệnh chất lượng cao tại tòa nhà ODA Italia và các trung tâm kỹ thuật chuyên sâu sẽ được hình thành trong tương lai.

Thứ hai là trang thiết bị công nghệ cao. Bệnh viện hướng tới đầu tư các hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, phòng mổ thông minh, đơn vị hồi sức tích cực hiện đại, hệ thống xét nghiệm tự động và các nền tảng phục vụ y học chính xác.

Thứ ba là chuyển đổi số toàn diện. Mục tiêu là xây dựng bệnh viện số với hồ sơ bệnh án điện tử hoàn chỉnh, quản trị điều hành theo thời gian thực và khai thác hiệu quả dữ liệu lớn trong y tế. Chúng tôi đặt mục tiêu từ ngày 1/1/2027 sẽ chính thức sử dụng bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy.

Đề án sẽ tạo ra những cơ hội và lợi thế gì trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật?

Lợi thế lớn nhất của bệnh viện đại học là sự gắn kết chặt chẽ giữa người học, người thầy và người bệnh trong cùng một môi trường học thuật. Khi Đề án được triển khai, sinh viên, học viên sau đại học và bác sĩ nội trú sẽ được học tập, thực hành trong môi trường lâm sàng hiện đại hơn, tiếp cận nhiều kỹ thuật mới và tham gia trực tiếp vào các hoạt động nghiên cứu dựa trên nguồn dữ liệu lâm sàng từ hệ thống HIS và bệnh án điện tử.

Đề án cũng tạo điều kiện hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu; thúc đẩy công bố quốc tế, thử nghiệm lâm sàng và chuyển giao công nghệ. Chúng tôi kỳ vọng mô hình Trường - Bệnh viện sẽ trở thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y học.

Các đại biểu tham dự một cuộc tọa đàm về chuyển đổi số trong quản trị tại bệnh viện thuộc cơ sở đào tạo năm 2026

Bệnh viện sẽ tăng cường hợp tác quốc tế như thế nào trong lộ trình phát triển đạt chuẩn khu vực và quốc tế?

Hợp tác quốc tế là một trong những giải pháp chiến lược. Với sự hỗ trợ của Trường Đại học Y - Dược Huế, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác với các bệnh viện đại học, trường đại học y khoa và các tổ chức y tế uy tín trên thế giới trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật và quản trị bệnh viện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như Global Care (Hàn Quốc), Operation International (Hoa Kỳ), Hội Tim mạch Đức - Việt, Arpan Global (Hoa Kỳ), Help2Smile (Hà Lan), Surgical Volunteers International (Hoa Kỳ) cùng nhiều đối tác khác. Thông qua các chương trình hợp tác này, bệnh viện không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn học hỏi kinh nghiệm trong triển khai các quy trình bảo đảm an toàn người bệnh.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là tiếp nhận tri thức tiên tiến mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới y học học thuật của khu vực và thế giới.

Người bệnh và cộng đồng sẽ được hưởng những lợi ích cụ thể gì khi Đề án được triển khai?

Người hưởng lợi lớn nhất chính là người bệnh và cộng đồng. Người dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật cao, dịch vụ y tế chất lượng cao và những phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại Huế mà không phải di chuyển đến các trung tâm y tế lớn ngoài địa phương.

Nhờ chuyển đổi số và tối ưu hóa quy trình khám, chữa bệnh, thời gian chờ đợi sẽ được rút ngắn, chất lượng điều trị và mức độ an toàn người bệnh được nâng cao theo các tiêu chuẩn quốc tế. Về lâu dài, Đề án sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế của khu vực, thúc đẩy công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao và đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Ông có thể chia sẻ tầm nhìn của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đến năm 2030?

Chúng tôi mong muốn xây dựng một mô hình bệnh viện đại học hiện đại, nơi tri thức khoa học được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực cho người bệnh, cộng đồng và sự phát triển của nền y học Việt Nam.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là xây dựng một bệnh viện quy mô lớn hơn, mà là xây dựng một trung tâm y học học thuật tiên tiến; nơi đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, tạo ra tri thức mới và cung cấp những dịch vụ y tế tốt nhất cho người dân miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!