Hướng tới hình thành cực tăng trưởng mới ở cửa ngõ phía bắc

Nghề chạm khắc gỗ - hướng phát triển kinh tế ở khu vực cửa ngõ phía bắc thành phố

Cơ hội bứt phá

Thời gian qua, trong chiến lược phát triển, TP. Huế xác định các nhiệm vụ đột phá, như: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với đô thị; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo... Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phát triển phù hợp.

Trong thời điểm dịch COVID-19 kéo dài, thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp, khu vực phía bắc thành phố, đặc biệt là địa bàn thị xã Phong Điền (cũ) gặp nhiều khó khăn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn; đời sống người dân bị ảnh hưởng; tiến độ nhiều công trình, dự án triển khai thi công chậm.

Tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, các địa phương đã từng bước kiểm soát tình hình, phục hồi kinh tế - xã hội. Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai hiệu quả; các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch đã phục hồi, tăng trưởng tốt.

Dấu mốc quan trọng từ việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các phường đã mở ra không gian phát triển mới cho khu vực cửa ngõ phía bắc thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương tái cấu trúc đô thị, thu hút đầu tư, phát triển các khu dân cư, công nghiệp, dịch vụ du lịch.

Theo lãnh đạo phường Phong Điền, cơ cấu kinh tế địa phương hiện nay chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại, nông nghiệp. Năm 2025, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt hơn 15.000 tỷ đồng; dịch vụ - thương mại đạt hơn 806 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt hơn 68,500 tỷ đồng, bằng 165% dự toán thành phố giao; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng/năm. Cùng với đó, hạ tầng được ưu tiên đầu tư, nhất là các tuyến giao thông kết nối và chỉnh trang đô thị, góp phần tạo động lực phát triển.

Tại phường Phong Dinh, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, tăng trưởng bình quân khoảng 15%/năm, chiếm hơn 52% cơ cấu kinh tế; dịch vụ, du lịch, thương mại tăng khoảng 18%/năm. Năm 2025, nhiều công trình hạ tầng, dân sinh được hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương.

Không chỉ Phong Điền, Phong Dinh, các phường khác như Phong Thái, Phong Phú cũng đang được đầu tư mở rộng hạ tầng kỹ thuật, giao thông... Bên cạnh đó, tỷ lệ đô thị hóa từng bước được nâng lên, khoảng cách phát triển giữa các khu vực dần được thu hẹp, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Tạo cực tăng trưởng mới

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, khu vực phía bắc vẫn còn không ít hạn chế. Điển hình như sự liên kết giữa phát triển hạ tầng, cơ cấu kinh tế chưa chặt chẽ; hạ tầng chuyển đổi số, hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn thiếu, chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cũng là bài toán đặt ra ở khu vực này.

Hai phường Phong Thái, Phong Dinh được xác định có tiềm năng lớn về quỹ đất, đặc biệt là đất nông nghiệp vẫn còn nhiều nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Bên cạnh đó, do địa bàn rộng, dân cư phân tán khiến chi phí đầu tư hạ tầng cao, đòi hỏi cách tiếp cận phát triển phù hợp.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, vấn đề cốt lõi của khu vực phía bắc thành phố không phải là thiếu tiềm năng mà là thiếu “điểm nhấn” phát triển. Do đó, cần lựa chọn một số khu vực có lợi thế vượt trội để tập trung đầu tư, hình thành các cực tăng trưởng rõ ràng, thay vì phân bổ nguồn lực dàn trải.

Một trong những yếu tố then chốt cần được quan tâm khác ở khu vực cửa ngõ phía bắc là phát triển nguồn nhân lực, nhất là lao động chất lượng. Đây là nền tảng để thu hút đầu tư, hình thành các khu đô thị và hệ sinh thái kinh tế bền vững, đóng vai trò vệ tinh cho trung tâm thành phố.

Ở góc độ địa phương, ông Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho rằng: “Muốn thu hút các nhà đầu tư lớn, trước hết phải hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông kết nối, hạ tầng công nghiệp. Đồng thời, cần có cơ chế linh hoạt để thu hút doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn”.

Có thể thấy, khu vực cửa ngõ phía bắc thành phố hiện có nhiều lợi thế như quỹ đất công, nông nghiệp lớn; trục giao thông kết nối thuận lợi; có cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp tương đối hoàn chỉnh; tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, lịch sử và cảnh quan tự nhiên đa dạng. Dù vậy, để tạo được sự đột phá trong thời gian tới, theo lãnh đạo Sở Xây dựng, các địa phương cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển đô thị và kinh tế; ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số; cải thiện môi trường đầu tư; phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội.

Khi những “điểm nghẽn” về hạ tầng, cơ chế, nguồn lực được tháo gỡ, khu vực phía bắc thành phố sẽ không chỉ giữ vai trò cửa ngõ mà còn trở thành cực tăng trưởng quan trọng, góp phần thúc đẩy TP. Huế phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.