Những nỗi buồn lộng lẫy

Cape Verde đã viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026. Ảnh: Nhandan

“Cổ tích” Cape Verde

Có lẽ bây giờ, những người hùng của đội tuyển Cape Verde đã trở về với quốc đảo nhỏ bé của mình, hoặc cũng có thể họ đang ở lại World Cup với tư cách là những khán giả. Nhưng những ngày qua, dư âm mà đội bóng châu Phi với biệt danh “Cá mập xanh” đã tạo nên trong lần đầu góp mặt ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người yêu thể thao.

Trước khi World Cup 2026 diễn ra, chẳng mấy ai biết đến cái tên Cape Verde. Còn tên tuổi những cầu thủ của đội bóng này, thì e rằng ngay cả những bình luận viên bóng đá hàng đầu của Việt Nam cũng khó đọc đúng tên. Một đội bóng vô danh lần đầu đến với World Cup, và chỉ sau 4 trận đấu, họ đã được cả thế giới biết đến.

Cape Verde đã bất bại ở cả 3 trận vòng bảng. Điều đặc biệt, họ đã cầm chân “nhà vua châu Âu” Tây Ban Nha của những ngôi sao trẻ như Yamal, Pedri trong trận đấu đầu tiên của mình. Không dừng lại ở đó, “Cá mập xanh” đã xuất sắc vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng 32 đội, nơi họ đối đầu với đương kim vô địch thế giới Argentina với thiên tài Messi. Tại vòng đấu này, họ đã chơi một trận đấu sòng phẳng với đại diện Nam Mỹ, ghi 2 bàn thắng đẹp như cổ tích vào lưới thủ môn Martinez.

Cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất của Cape Verde chính là thủ môn, đội trưởng Vozinha. Ở tuổi 40, Vozinha lần đầu tỏa sáng trên sân khấu lớn của World Cup và trở thành người hùng của đội bóng.

Theo thống kê, trong trận gặp Tây Ban Nha, anh cản phá 7 cú sút, giữ sạch lưới và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Còn ở vòng 32 đội gặp Argentina, thủ môn này tiếp tục có 8 pha cứu thua xuất thần, trong đó có 4 cú dứt điểm từ chính siêu sao Messi.

Sau chiến thắng nghẹt thở 3 - 2 của nhà đương kim vô địch Argentina trước Cape Verde bằng bàn thắng ở hiệp phụ, chính Messi - người nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đã chia sẻ: “Có những trận đấu mà cầu thủ xuất sắc nhất không nhất thiết phải thuộc về đội chiến thắng. Hôm nay, theo tôi, người xứng đáng nhất chính là thủ môn của Cape Verde. Vozinha và các đồng đội có thể đã dừng bước, nhưng họ rời giải với sự tôn trọng của cả thế giới bóng đá”.

Cape Verde đã ngẩng cao đầu rời cuộc chơi World Cup 2026 bằng những trận đấu quả cảm, bằng những bàn thắng đẹp và lối chơi tận hiến. Bây giờ thì cả thế giới đều đã biết đến tên của quốc đảo châu Phi này - một đất nước chỉ có hơn nửa triệu dân.

Huyền thoại Luka Modric

Nếu như thủ môn Vozinha ở tuổi 40 mới lần đầu tiên bước ra sân khấu lớn của World Cup, thì với Luka Modric - tiền vệ, đội trưởng huyền thoại của Croatia cũng đã bước qua tuổi 40. World Cup 2026 đã là lần thứ 5 anh góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới.

Bóng đá Croatia từng có một thế hệ vàng tạo nên “cơn địa chấn” tại World Cup 1998 với những cái tên như Suker, Boban hay Prosinecki khi họ giành danh hiệu hạng Ba thế giới. Tiếp bước các đàn anh, thế hệ của Modric đã viết tiếp cho bóng đá Croatia những trang sử oanh liệt trong hai thập kỷ qua với một lần lọt vào trận chung kết tại World Cup 2018 và giành hạng Ba tại World Cup 2022.

Modric cùng thế hệ với hai siêu sao Messi và Ronaldo. Anh đã từng giành tất cả các danh hiệu lớn cùng câu lạc bộ Real Madrid và một lần đoạt danh hiệu “Quả bóng vàng” thế giới sau khi tỏa sáng rực rỡ cùng đội tuyển Croatia tại World Cup 2018. Thế nhưng so với hai siêu sao cùng trang lứa, Modric có một cuộc sống bình lặng và giản dị hơn. Anh không có số lượng người hâm mộ khổng lồ như M10 hay CR7, cũng không thích những gì hào nhoáng ngoài sân cỏ.

Ở tuổi 40, Modric vẫn khoác chiếc áo số 10, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và là người cầm trịch lối chơi cho đội tuyển Croatia. Trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha, tiền vệ nhỏ con với gương mặt hằn sâu những nếp nhăn ấy vẫn chạy như không biết mệt.

Anh chơi cần mẫn, chắt chiu từng đường chuyền và hơn hết là điểm tựa tinh thần lớn lao cho cả đội hình Croatia tiến lên. Đó là một trận đấu mà Croatia đã chơi hay hơn Bồ Đào Nha, đặc biệt là ở hiệp hai với những pha tấn công sắc nét cùng những cú dứt điểm uy lực. Nhưng trong bóng đá, đội chơi hay hơn chưa chắc đã giành phần thắng. Croatia đã chịu bàn thua quyết định ở những phút bù giờ sau pha đánh đầu của Goncalo Ramos.

Bốn năm trước, Modric từng chịu thất bại trước Messi ở trận bán kết World Cup 2022 trong một ngày mà M10 và các đồng đội đã chơi quá hay. Lần này, Modric lại ngậm ngùi nhận thất bại trước đội bóng của Ronaldo, dù anh và các đồng đội đã có một thế trận tốt hơn. Số phận đã “chọn” cho Modric những lần vấp ngã trước các huyền thoại đương thời, nhưng đó cũng là một cách vinh danh kiêu hãnh cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đất nước Croatia. Sau trận đấu, hình ảnh Ronaldo tới ôm Modric là một khoảnh khắc tuyệt đẹp của tình bạn, của sự sẻ chia và lòng tôn trọng lẫn nhau.

Cứ mỗi kỳ World Cup, những hình ảnh làm chúng ta nhớ nhiều nhất thường là niềm vui chiến thắng của nhà vô địch. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc rạng ngời nhất. Nhưng bóng đá cũng có những nỗi buồn rất đẹp. Câu chuyện cổ tích của đội bóng Cape Verde và lời tạm biệt của huyền thoại Luka Modric chính là những “nỗi buồn lộng lẫy” khi họ chia tay kỳ World Cup lần này.