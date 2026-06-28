Chọn sống đời đơn giản

Vậy tại sao chúng ta không sống đơn giản hơn?

“Đời đơn giản khi ta đơn giản”, cuốn sách của tác giả Xuân Nguyễn, hay đúng hơn là tập hợp những bài viết do ông tuyển chọn sẽ cho chúng ta những giải đáp nhẹ nhàng mà hữu ích.

Nhưng trước tiên, bạn thử trả lời vài câu hỏi như sau:

“Cuốn sách sẽ hay hơn khi bạn đọc vội vàng, hay bạn dành thời gian để đắm chìm trong đó?

Bài hát sẽ hay hơn khi bạn nghe lướt qua, hay khi bạn dành thời gian để thật sự cảm nhận từng lời nhạc, giai âm?

Món ăn sẽ ngon hơn khi bạn nuốt vội, hay khi bạn thưởng thức từng miếng một và để đầu lưỡi mình cảm nhận từng hương vị tinh tế, đậm đà?

Công việc của bạn tốt hơn khi bạn cố gắng làm 10 việc cùng một lúc, hay khi bạn thật sự tập trung vào một nhiệm vụ quan trọng?”

Theo đó, sách dạy bạn cách sống chậm lại, trân trọng hiện tại và tìm thấy bình yên từ sự tối giản trong tâm trí. Một số phương pháp được đặt ra: Hít thở và có khoảng lặng cho bản thân; biết buông bỏ; sở hữu ít đi; đơn giản hóa thói quen ăn uống; tránh nghiện làm việc; giữ khoảng cách an toàn với người tiêu cực; nuôi dạy con cái để không bị áp lực của thành tích; rèn luyện thân thể thường xuyên… Đặc biệt ở mỗi vấn đề, tác giả còn cung cấp những bí quyết hay các “mẹo” để từng bước áp dụng, không quá khó mà hiệu quả không ngờ.

Ví dụ như từ khi bước vào đời, chúng ta được dạy rằng, sống là phải có mục tiêu, có đích đến, và phải xây dựng kế hoạch cho tương lai. Tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, và rất nhiều thứ khác. Trong khi đó cuốn sách lại mách với bạn rằng: Mục tiêu tốt nhất là không có mục tiêu.

Điều này không có nghĩa là bạn sống trong vô định, không làm gì ngoài ăn, chơi, ngủ, nghỉ. Mà là phải biết cách giải phóng bản thân khỏi các giới hạn, kỳ vọng; không nhất thiết phải “gồng mình” để đạt được mục tiêu nào đó ngoài mong muốn của bạn. Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua gấp gáp khẳng định những giá trị để người khác nhìn vào và tán thưởng, mà là một sự tận hưởng và trải nghiệm để cống hiến đúng nghĩa. Bạn có đam mê không, và bạn có sẵn sàng sống bằng đam mê? Cuốn sách sẽ chỉ cho bạn cách chọn đúng và những bí quyết đơn giản để thực hiện.

Hay trong cuộc sống hiện đại, với sự trợ giúp của công nghệ, dường như ai cũng muốn làm được thật nhiều việc cùng một lúc, để cảm thấy mình là người bận rộn, người quan trọng. Nhưng kết quả là gì: Những sản phẩm làm vội, chất lượng trung bình, cái nào cũng na ná như nhau. Đó là chưa nói tới vì ôm đồm quá nhiều công việc mà ta quên đi bản thân, khiến cho một ngày luôn kết thúc trong vội vàng và mệt mỏi.

Sống một cuộc đời bình thường, chậm rãi và bình yên. “Khi bước đi, chỉ bước đi. Khi ăn, chỉ ăn”.

Mọi thứ thật đơn giản khi chúng ta biết chọn cách sống tối giản và khoa học, bỏ lại sau lưng những thứ không cần thiết.

Sống đơn giản để hạnh phúc. Và dĩ nhiên, đời chỉ đơn giản khi ta đơn giản. Hãy cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn để sống đúng nghĩa. Bởi ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Đó cũng là những điều mà Xuân Nguyễn muốn gửi gắm qua cuốn sách của ông.