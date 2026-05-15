Việt Nam, Na Uy hướng tới xây dựng các khuôn khổ hợp tác mang tầm chiến lược

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng bày tỏ, Việt Nam mong muốn cùng Na Uy xây dựng các khuôn khổ hợp tác mang tầm chiến lược như kinh tế biển, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken tại sự kiện - Ảnh: VGP/Thùy Dung 

Sáng nay (15/5), tại Hà Nội, Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Na Uy (17/5) và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Na Uy (1971-2026).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Na Uy nhân dịp Quốc khánh, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Na Uy đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam tiếp tục chào đón các doanh nghiệp, tập đoàn và quỹ đầu tư Na Uy mở rộng hợp tác và hiện diện tại Việt Nam, qua đó góp phần biến những định hướng chiến lược chung thành các dự án hợp tác cụ thể, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước. 

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu như ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh thông qua JETP và vận tải biển xanh, giáo dục cũng như giao lưu nhân dân.

Đại sứ Na Uy, bà Hilde Solbakken chia sẻ, trải qua 55 năm hợp tác và phát triển, mối quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển, từ việc ủng hộ và đoàn kết với nhau trong những thời khắc khó khăn đến một mối quan hệ đối tác toàn diện và hướng tới tương lai, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích chung về thương mại, phát triển bền vững và quản trị toàn cầu.

Sau 4 năm công tác tại Việt Nam, Đại sứ Solbakken đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Na Uy và Việt Nam, trong đó phải kể tới dấu mốc quan trọng nhất là việc ký kết Bản ghi nhớ Quan hệ đối tác chiến lược xanh giữa Bộ Ngoại giao Na Uy và Bộ Nông nghiệp Môi trường Việt Nam tháng 4 vừa qua.

Quan hệ đối tác này sẽ là khuôn khổ để các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác của hai nước tăng cường hợp tác, qua đó hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi xanh và tuần hoàn tại Việt Nam, Đại sứ chia sẻ./.

Theo baochinhphu.vn
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú vùng biên giới

Sáng 15/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH&THCS) tại các xã biên giới đất liền. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh tham dự.

Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả giám sát trong giai đoạn mới

Cùng với triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã phát huy vai trò nòng cốt trong giám sát và phản biện xã hội. Từ giám sát công trình dân sinh, chương trình giảm nghèo đến đầu tư cộng đồng, hoạt động của mặt trận góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026

Tối 12/5, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật diễn ra từ ngày 12 đến 16/5/2026 tại Lào.

