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Malaysia áp dụng xác minh độ tuổi khi đăng ký mạng xã hội, cấm người dưới 16 tuổi mở tài khoản

ClockThứ Ba, 04/08/2026 15:31
Malaysia từ ngày 3/8 chính thức thực thi quy định yêu cầu xác minh độ tuổi đối với việc đăng ký và mở tài khoản mạng xã hội, nhằm chủ động bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi trước các mối đe dọa trên không gian mạng.

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 Malaysia từ ngày 3/8 chính thức thực thi quy định yêu cầu xác minh độ tuổi đối với việc đăng ký và mở tài khoản mạng xã hội

Cùng ngày, Bộ luật Bảo vệ trẻ em (CPC) và Bộ luật Giảm thiểu rủi ro (RMC) cũng có hiệu lực theo Đạo luật An toàn trực tuyến 2025 (ONSA) do Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia (MCMC) quản lý.

Theo quy định mới, người dưới 16 tuổi không được phép mở tài khoản mạng xã hội.

Người đăng ký tài khoản phải xuất trình giấy tờ tùy thân chính thức như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc định danh kỹ thuật số để xác minh độ tuổi. Quy định không chỉ áp dụng với tài khoản mới mà cả người dùng hiện có cũng phải hoàn tất xác minh danh tính để tiếp tục sử dụng các nền tảng nếu đáp ứng điều kiện.

Malaysia cho biết nước này tham khảo xu hướng siết quản lý mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em đã được Australia và Indonesia triển khai, đồng thời có lợi thế khi sử dụng hệ thống thẻ căn cước thông minh MyKad và nền tảng định danh số quốc gia MyDigital ID để tăng tính chính xác và an toàn trong xác minh danh tính.

Theo MCMC, việc thực thi CPC và RMC nhằm tăng cường hệ sinh thái bảo vệ trẻ em, đồng thời yêu cầu các nền tảng số chủ động hơn trong xử lý nội dung độc hại. Hai bộ quy tắc được xây dựng sau quá trình tham vấn chuyên sâu với doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự.

CPC yêu cầu các nền tảng áp dụng nguyên tắc "an toàn ngay từ khâu thiết kế", trong đó hạn chế các tính năng có nguy cơ khiến trẻ em tiếp xúc với hành vi bóc lột trực tuyến, bị dụ dỗ bởi các "kẻ săn mồi" trên mạng và nội dung không phù hợp. Trong khi đó, RMC yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện đánh giá rủi ro toàn diện, tăng cường quản trị nội dung và gắn nhãn đối với nội dung bị thao túng nhằm hạn chế gian lận và tin giả. Các nền tảng vi phạm có thể bị xử phạt, với mức phạt tài chính tối đa 10 triệu ringgit (khoảng 2,5 triệu USD).

Nhằm kiềm chế gian lận trực tuyến, Malaysia cũng quy định quảng cáo trả phí cho hàng hóa và dịch vụ chỉ được phép đăng bởi các nhà quảng cáo hoặc người dùng đã xác minh danh tính. MCMC đồng thời yêu cầu các nền tảng điều chỉnh thuật toán, bao gồm hệ thống đề xuất nội dung, nhằm giảm nguy cơ người dùng tiếp cận các nội dung độc hại như tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM), nội dung khiêu dâm và lừa đảo tài chính.

MCMC cho biết sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để các nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất việc tích hợp hệ thống xác minh độ tuổi, bảo đảm quá trình triển khai không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng. Theo cơ quan này, Đạo luật An toàn trực tuyến 2025, có hiệu lực đầy đủ từ ngày 1/1/2026, nhằm buộc các nền tảng số chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc phát hiện, ngăn chặn và phản ứng nhanh với các nội dung độc hại trên không gian mạng.

Theo baochinhphu.vn
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