Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” chào mừng Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ Quốc trong tim".

Tối 9/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo Cục Công tác Chính trị tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc trong tim” chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và nhân dịp Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Dự chương trình có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đại biểu Quốc hội; các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tướng lĩnh Công an nhân dân.

Trong 80 năm qua, văn hóa nghệ thuật, trong đó có âm nhạc đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam. Chương trình là bản hòa ca, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tự hào, niềm tin về sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; thể hiện sự kiên trung, sắt son của lực lượng Công an nhân dân với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, thể hiện tình cảm của nhân dân Việt Nam - Tổ quốc luôn ở trong tim mỗi người dân Việt Nam.

Phần mở đầu chương trình là những giai điệu của tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc; tiếp nối là những tác phẩm đậm chất trữ tình, thể hiện vẻ đẹp quê hương, bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống dân tộc với sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Công Duy, Nghệ sĩ Nhân dân Cồ Huy Hùng, Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Lệ Chi, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thị Ngọc Hà, Cho Hea Ryong, Trường Linh, Trần Nguyễn Kim Ngân, cùng các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca Múa Nhạc Công an nhân dân, Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao Hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”còn là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc Việt Nam và tinh hoa thế giới. Ở phần tiếp theo là những giai điệu cổ điển châu Âu, đến những nhịp điệu rực lửa của Mỹ Latin. Mỗi tác phẩm là một lát cắt văn hóa, phản ánh tinh thần, lịch sử và tâm hồn của các dân tộc trên thế giới.

Đó là sự trong sáng, cao cả và rực rỡ qua tác phẩm của Ludwig van Beethoven; là nét hóm hỉnh, duyên dáng mang phong vị Vienna trong bản polka của Josef Strauss; là vẻ đẹp thanh lịch, giàu chất thơ của Pháp qua âm nhạc của Léo Delibes và lan toả đến những miền đất xa xôi hơn - nơi Arturo Márquez thắp lên những nhịp điệu đam mê, nồng nhiệt của Mexico trong Danzón No. 2; và khép lại bằng âm hưởng trang nghiêm, rực rỡ và đầy tính lễ hội trong bản hành khúc chiến thắng của Pyotr Ilyich Tchaikovsky…

