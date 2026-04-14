Triển khai Quy chế phối hợp về tư vấn phản biện đề án, dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Các nhà khoa học, đại diện Hội thành viên của Liên hiệp Hội chia sẻ, thảo luận tại hội thảo

Những năm qua, Liên hiệp Hội đã không ngừng phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, tích cực tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với nhiều đề án, dự án, chương trình, kế hoạch quan trọng của thành phố.

Các ý kiến tư vấn, phản biện của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã từng bước khẳng định chất lượng, tính khoa học và thực tiễn, góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả này đã nhận được sự ghi nhận tích cực từ các cấp lãnh đạo và các sở, ban, ngành của thành phố.

Hiện nay, Liên hiệp Hội đã tập hợp được 50 Hội thành viên, 13 tổ chức khoa học và công nghệ, với hơn 30.000 hội viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực: khoa học - công nghệ, kỹ thuật, y học, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội… Đây là nguồn lực trí tuệ to lớn, là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện trong thời gian tới.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ góp ý các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới của thành phố Huế, Liên hiệp Hội tiếp tục chủ động đổi mới phương thức làm việc một cách khoa học, bài bản hơn và mong muốn có sự phối kết hợp với các Hội thành viên hoạt động chuyên môn về các lĩnh vực và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Hội thảo khoa học lần này nhằm tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp với các Hội thành viên về tư vấn phản biện đề án, dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, từ đó tiến hành tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội và các Hội thành viên để phối hợp triển khai công tác tư vấn phản biện trong giai đoạn tới.

Liên hiệp Hội và các đơn vị thành viên cùng ký kết Quy chế phối hợp về tư vấn phản biện

Tại hội thảo, Liên hiệp Hội đã báo cáo tham luận về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong các năm gần đây, phổ biến Quy chế phối hợp, các kết quả tổng hợp góp ý từ các Hội thành viên. Ngoài ra, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận, UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế, Sở Khoa học và Công nghệ đã có các tham luận: "Gắn kết công tác tuyên giáo, dân vận với hoạt động tư vấn, phản biện nhằm góp phần hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội"; "Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Huế"; "Vai trò của Sở Khoa học và Công nghệ trong tham mưu, thẩm định, phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố".

Thông qua diễn đàn này, các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện các đơn vị thành viên cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm nhằm triển khai và cụ thể hóa Quy chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội với các Hội thành viên; tăng cường sự liên kết, phát huy vai trò chuyên môn của từng Hội trong hoạt động tư vấn, phản biện; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện theo hướng khoa học, bài bản và hiệu quả để nâng cao chất lượng tham mưu đối với các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.