Hoàn thành đợt giám sát môi trường không khói thuốc tại cơ sở lưu trú du lịch

Các cơ sở du lịch thực hiện nghiêm việc treo biển cấm hút lá

Theo đó, đợt giám sát tổ chức tại 16 cơ sở lưu trú và điểm du lịch tiêu biểu. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng và thực hiện nội quy cấm hút thuốc, bố trí biển báo, công tác truyền thông, hồ sơ minh chứng cũng như việc tổ chức khu vực dành riêng cho người hút thuốc theo đúng quy định.

Qua giám sát thực tế cho thấy, đa số các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú đã nghiêm túc triển khai Luật PCTHTL. Các đơn vị đã ban hành nội quy cấm hút thuốc, treo biển cảnh báo tại các khu vực như lễ tân, sảnh, nhà hàng; đồng thời duy trì môi trường sạch sẽ, không phát hiện mẩu thuốc hay mùi thuốc lá. Bên cạnh đó, các cơ sở cũng không bày bán thuốc lá và không tiếp nhận tài trợ từ các công ty thuốc lá, góp phần tạo dựng hình ảnh môi trường lưu trú văn minh, thân thiện với du khách.

Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng ghi nhận một số tồn tại cần khắc phục. Cụ thể, tại một số cơ sở, biển cấm hút thuốc chưa được bố trí đầy đủ ở các vị trí cần thiết; nhiều đơn vị chưa đưa tiêu chí “không hút thuốc” vào nội dung thi đua của cán bộ, nhân viên. Ngoài ra, việc bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc tại một số nơi vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.