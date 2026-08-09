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Quốc hội thảo luận sửa đổi 3 luật thuộc lĩnh vực tài chính-ngân hàng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (9/8), Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường để cho ý kiến đối với một số dự án luật thuộc lĩnh vực tài chính-ngân hàng, xuất bản và tư pháp.

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Quang cảnh phiên thảo luận ở hội trường tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cụ thể, vào buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu Quốc hội đề cập.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc ở hội trường, thảo luận về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

https://nhandan.vn/quoc-hoi-thao-luan-sua-doi-3-luat-thuoc-linh-vuc-tai-chinh-ngan-hang-post980706.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Quốc hộithảo luậnsửa đổilĩnh vựctài chính-ngân hàng
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