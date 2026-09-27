Hóa Châu và An Cựu triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Người dân tổ dân phố Vân An chờ khám sức khỏe trong đợt cao điểm tại phường Hóa Châu.

Trong ngày đầu tiên, 592 người dân thuộc tổ dân phố Vân An và Thuận Hòa được tổ chức khám tại Trạm Y tế phường Hóa Châu cơ sở 3.

Người dân được đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, đánh giá chỉ số BMI và khám các chuyên khoa nội, ngoại, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, da liễu. Chương trình cũng thực hiện xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang ngực, đồng thời sàng lọc các bệnh mạn tính phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Đợt khám này được phường Hóa Châu triển khai từ ngày 3 đến 8/10 tại 14 tổ dân phố với khoảng 3.741 người thuộc nhóm ưu tiên được khám sức khỏe hoặc sàng lọc miễn phí. Đối tượng gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người mắc bệnh mạn tính chưa được khám sức khỏe trong năm 2026.

Kết quả khám được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, đồng thời hỗ trợ người dân tích hợp, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài ngay từ cơ sở.

Cùng ngày, UBND phường An Cựu tổ chức khám sức khỏe định kỳ đợt 1 năm 2026.

Phường An Cựu tổ chức khám sức khỏe cho người dân.

Chương trình được tổ chức tại Phân hiệu Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, số 75 Đặng Văn Ngữ, với khoảng 800 lượt người được khám trong ngày đầu tiên. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã đến kiểm tra, động viên người dân.

Đợt khám sức khỏe này được tổ chức từ ngày 3- 5/10, dự kiến khám cho khoảng 2.500 người dân trên địa bàn. Trong đó, tập trung ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người có công; người mắc bệnh mạn tính...

Người dân được khám sức khỏe tổng quát và thực hiện các xét nghiệm đường máu, xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang... theo chỉ định của bác sĩ.