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ClockThứ Năm, 15/10/2026 15:54

Trao quà hỗ trợ phúc lợi cho 125 phụ nữ đơn thân và ra mắt mô hình kinh tế

HNN.VN - Ngày 15/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố phối hợp với Tổ chức Trẻ em Việt Nam (Children of Vietnam - COV) trao 125 phần quà bằng tiền mặt cho phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn tại hai phường Hương An và Hóa Châu, đồng thời ra mắt mô hình Tổ liên kết sản xuất rau an toàn tại phường Hương An.

Ra mắt Câu lạc bộ “Tư vấn, hỗ trợ giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em”Hóa Châu đồng hành cùng phụ nữ, trẻ emMái nhà chung của phụ nữ

 Trao quà hỗ trợ cho 69 phụ nữ đơn thân tại phường Hóa Châu

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án "Trao quyền cho Phụ nữ đơn thân tại khu vực ven đô thành phố Huế" do Tổ chức COV tài trợ thông qua Hội LHPN thành phố triển khai thực hiện. Chương trình trao hỗ trợ phúc lợi cho 125 phụ nữ đơn thân. Trong đó, phường Hương An: 56 chị và phường Hóa Châu: 69 chị, với tổng giá trị 62,5 triệu đồng. 

Ngoài hỗ trợ tiền mặt trong dịp này, thời gian qua, dự án còn trang bị kiến thức, kỹ năng, hỗ trợ nguồn lực và tăng cường liên kết, qua đó giúp phụ nữ từng bước tạo dựng nguồn thu nhập ổn định, giảm sự phụ thuộc vào những công việc thời vụ và các kênh tiêu thụ thiếu bền vững.

Đặc biệt, việc kết hợp hỗ trợ sinh kế với kết nối thị trường, tiếp cận nguồn vốn và các hình thức tiết kiệm, hỗ trợ tài chính phù hợp góp phần nâng cao khả năng ứng phó cho phụ nữ trước những khó khăn, biến động bất ngờ, tạo nền tảng để chị em chủ động hơn trong việc bảo đảm cuộc sống và hoạch định tương lai. 

 Ra mắt và ký cam kết của các thành viên Tổ liên kết "Trồng rau an toàn" tại phường Hương An

Dịp này, Hội LHPN phường Hương An ra mắt Tổ liên kết sản xuất rau an toàn với 10 thành viên. Mô hình được hình thành từ nhóm phụ nữ sản xuất rau từng được dự án COV hỗ trợ, với sự đồng hành của Hội LHPN thành phố và địa phương.

Việc thành lập tổ liên kết nhằm duy trì hiệu quả sản xuất sau khi dự án kết thúc, tạo điều kiện để các thành viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho phụ nữ đơn thân tại địa phương.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Hoài Nam
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