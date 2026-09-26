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ClockThứ Bảy, 26/09/2026 15:01

300 người dân phường Phong Phú được khám sức khỏe, sàng lọc ung thư miễn phí

HNN.VN - Sáng 26/9, tại phường Phong Phú, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Hội Ung thư thành phố tổ chức chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc bệnh ung thư miễn phí cho 300 người dân trên địa bàn.

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 Hơn 300 người dân phường Phong Phú được khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí.

Chương trình có sự đồng hành của Quỹ DOVE Fund (Hoa Kỳ), hướng đến đối tượng là những người bị ảnh hưởng và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, góp phần phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để có hướng xử trí, điều trị kịp thời.

Tại chương trình, 300 người dân được đội ngũ y, bác sĩ BVTW Huế khám lâm sàng tổng quát và thực hiện siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, vú, X-quang phổi; xét nghiệm AFP, xét nghiệm máu. Đối với phụ nữ, chương trình thực hiện tầm soát ung thư cổ tử cung và ung thư vú.

Thông qua hoạt động khám, sàng lọc, những trường hợp có dấu hiệu bất thường được đội ngũ y tế tư vấn, hướng dẫn chuyển tuyến để tiếp tục thăm khám và điều trị phù hợp, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng do phát hiện muộn.

Diễn ra trong tháng 9/2026, chương trình triển khai tại 3 địa phương, gồm phường Phong Điền, Phong Dinh và Phong Phú với hơn 1.000 người đã được thăm khám, sàng lọc.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
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