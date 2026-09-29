Một số địa phương có phản ánh, hiện nay chưa có hướng dẫn thống nhất về việc sử dụng, kế thừa kết quả khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dịch vụ kỹ thuật y tế đã thực hiện trong năm để cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, tránh yêu cầu người dân khám, xét nghiệm lại.

Bộ Y tế hướng dẫn không để người dân khám, xét nghiệm lại để phục vụ cập nhật dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã hướng dẫn, bác sĩ khám lâm sàng xem xét các kết quả cận lâm sàng như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh...nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ đã có sẵn và có thể truy cập được kết quả trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, Hệ thống cơ sở dữ liệu VNeID hoặc Sổ sức khỏe điện tử cá nhân, trường hợp kết quả còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại. Theo Bộ Y tế, việc này nhằm tránh lãng phí nguồn lực và thời gian.

Chưa có hướng dẫn đầy đủ, thống nhất về khám sức khỏe định kỳ?

Đây cũng là phản ánh của một số đơn vị gửi Bộ Y tế liên quan đến nội dung khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí triển khai trên cả nước.

Cụ thể, một số đơn vị phản ánh chưa có hướng dẫn đầy đủ, thống nhất về nội dung khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; chưa phân định rõ nội dung bắt buộc, nội dung theo chỉ định và nội dung khuyến cáo theo nhóm tuổi, giới tính, yếu tố nguy cơ; chưa có hướng dẫn đầy đủ về tổ chức khám sàng lọc sức khỏe toàn dân, đối tượng, nội dung chuyên môn, quy trình thực hiện và việc nhập dữ liệu kết quả khám sàng lọc.

Về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã có hướng dẫn tại Công văn số 5008/BYT-KCB ngày 6/7/2026 về nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc cho người dân trên toàn quốc; văn bản tổng hợp các hướng dẫn chuyên môn đối với từng nhóm đối tượng, độ tuổi theo các văn bản hướng dẫn tương ứng.

Cụ thể, hồ sơ khám sức khỏe thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 25/2026/TT-BYT. Nội dung khám sức khỏe thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 25/2026/TT-BYT. Khám sức khỏe định kỳ đối với các đối tượng là cán bộ, trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, người lao động thuộc các ngành, nghề đặc thù thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo đó, đối tượng là cán bộ thực hiện theo Quyết định số 1266/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ và mẫu phiếu khám sức khỏe cán bộ.

Đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác tế trường học; Thông tư số 33/2026/TT-BYT ngày 29/8/2026 của Bộ Y tế quy định và hướng dẫn thi hành một số điều tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Đối với người hành nghề lái xe ô tô thực hiện theo Thông tư số 36/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô; cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng.

Đối với nhân viên hàng không thực hiện theo Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT ngày 5/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không.

Đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt thực hiện theo Thông tư số 42/2025/TT-BYT ngày 14/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.

Đối với thuyền viên thực hiện theo Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.

Riêng vấn đề khám sàng lọc miễn phí, Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của các địa phương và hiện đang nghiên cứu, hoàn thiện hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo kế hoạch của Bộ Y tế.