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ClockThứ Hai, 26/10/2026 07:48

Hóa Châu làm mới sản phẩm du lịch

HNN - Từ mô hình du lịch cộng đồng Rú Chá - Cồn Tè đến những hoạt động trải nghiệm ở phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu đang từng bước làm mới sản phẩm, kéo dài thời gian tham quan, tạo thêm sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, để những điểm đến giàu tiềm năng trở thành sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh, địa phương cần tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng, dịch vụ và năng lực tổ chức.

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Bích họa góp phần tạo thêm điểm dừng chân, trải nghiệm cho du khách tại phố cổ Bao Vinh. 

Thêm trải nghiệm, kéo dài thời gian tham quan

Dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, mô hình du lịch sinh thái cộng đồng Rú Chá - Cồn Tè lần đầu được Hóa Châu đưa vào vận hành thí điểm, thu hút hơn 2.000 lượt khách trong 7 ngày đầu. Bên cạnh tham quan, chụp ảnh, du khách còn trải nghiệm chèo thuyền, đạp xe, khám phá cảnh quan và đời sống vùng đầm phá.

Ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành, Chủ tịch Chi hội Du lịch cộng đồng thành phố Huế, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Tự hào Việt Nam, đơn vị tham gia hỗ trợ mô hình cho biết, những trải nghiệm mới bước đầu phát huy hiệu quả: “Nếu trước đây, nhiều du khách chỉ dừng chân khoảng 10 - 15 phút thì nay, thời gian tham quan có thể kéo dài từ 45 phút đến khoảng 1 giờ 30 phút”.

Để vận hành mô hình, 20 hộ dân thuộc Tổ du lịch cộng đồng Thuận Hòa được tập huấn kỹ năng giao tiếp, phục vụ, an toàn thực phẩm và tổ chức trải nghiệm trên mặt nước. Các thành viên được phân công nhiệm vụ, từng bước làm quen với hoạt động đón khách. Cuối tháng 9 vừa qua, Hóa Châu cũng phát động cuộc thi ảnh “Rú Chá - Sắc màu mùa thu” năm 2026, góp phần quảng bá cảnh quan, đời sống cộng đồng và các trải nghiệm du lịch tại Rú Chá.

Cùng với phát triển du lịch sinh thái ở Rú Chá, phường Hóa Châu tiếp tục làm mới các hoạt động văn hóa, trải nghiệm tại phố cổ Bao Vinh. Hiện, địa phương đang chuẩn bị tổ chức chương trình Xuân trên phố cổ. Thời điểm này, Hóa Châu đang chuẩn bị tổ chức chương trình “Xuân trên phố cổ - Ký ức thương cảng” tại phố cổ Bao Vinh vào dịp tết Nguyên đán 2027.

Hoàn thiện sản phẩm

Dù ấn tượng với cảnh quan Rú Chá, anh Nguyễn Văn Hưng vẫn mong có thêm dịch vụ phục vụ khách: “Cảnh đẹp, chèo thuyền hay đạp xe đều thú vị nhưng dịch vụ ăn uống, nghỉ chân còn ít. Nếu có thêm nhiều trải nghiệm, gia đình tôi sẽ ở lại lâu hơn”.

Ông Vũ Văn Chương cho rằng, sản phẩm du lịch ở Hóa Châu vẫn chưa hoàn chỉnh để khai thác ổn định. Việc bổ sung dịch vụ ăn uống, nghỉ chân, mua sắm sản vật địa phương sẽ góp phần tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Địa phương cần cởi mở hơn trong thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển sản phẩm nhưng không đánh đổi cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên. Đầu tư không phải để phá vỡ quy hoạch mà để phát triển sản phẩm, tạo thêm giá trị cho điểm đến.

Ông Chương cũng thông tin, đơn vị của ông đang phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm đón tiếp và phục vụ khách cho cộng đồng. Đồng thời, đơn vị giới thiệu sản phẩm du lịch Hóa Châu đến các đối tác lữ hành trong nước, từng bước xây dựng nội dung quảng bá cho thị trường quốc tế.

Ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết, địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan và doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến, đánh giá khả năng kết nối để từng bước xây dựng tuyến trải nghiệm. Khó khăn của Hóa Châu hiện nay không phải là thiếu tài nguyên mà là các điểm đến còn phân tán, sản phẩm chưa hoàn chỉnh, lượng khách chưa đều. Hạ tầng, dịch vụ và kỹ năng làm du lịch của người dân cũng cần tiếp tục hoàn thiện.

Trong định hướng phát triển du lịch của thành phố, các sản phẩm như “Bình minh Tam Giang”, “Làng nghề thức giấc” đang được nghiên cứu, thử nghiệm theo hướng kết nối văn hóa, sinh thái, làng nghề và ẩm thực thành những chuỗi trải nghiệm có chương trình, giá bán và phương thức vận hành cụ thể. Đây cũng là hướng tạo cơ hội kết nối các điểm đến của Hóa Châu với những hành trình du lịch rộng hơn.

Bài, ảnh: Hải Thuận
 Từ khóa:
Hóa Châusản phẩmdu lịch
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