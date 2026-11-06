Khẩn trương khôi phục hoạt động bán trú tại các trường tiểu học

Tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

Xáo trộn vì đột ngột dừng bán trú

Sáng 6/11, Trường Tiểu học Vỹ Dạ thông báo tạm ngừng tổ chức ăn bán trú trong ngày. Theo thông tin của nhà trường, đơn vị cung ứng tạm ngừng giao thực phẩm nên trường không thể tổ chức bữa ăn cho học sinh và đề nghị phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón con.

Cũng trong hôm ấy, nhiều trường tiểu học ở khu vực trung tâm thành phố như Lý Thường Kiệt, Đặng Văn Ngữ,… tạm dừng tổ chức bán trú do Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Minh Châu ngừng giao hàng.

Chị Đ.H., phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ chia sẻ: “Việc tạm dừng bán trú khiến phụ huynh rất khó khăn vì giờ tan học của các cháu không trùng với giờ tan làm của bố mẹ. Trường thông báo đột ngột vào buổi sáng nên tôi không kịp xoay xở, sắp xếp việc đưa đón con”.

Tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thông báo tạm dừng bán trú được gửi đến phụ huynh vào tối 5/11. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng cho biết, khoảng 19 giờ cùng ngày, trường bất ngờ nhận được thông báo từ Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Minh Châu về việc không thể cung ứng thực phẩm cho ngày hôm sau. Nhà trường đã thông báo để phụ huynh chủ động sắp xếp việc đưa đón con.

Khẩn trương tìm nguồn thực phẩm thay thế

Ngày 6/11, Công ty Minh Châu thông báo sẽ tiếp tục cung ứng thực phẩm. Trên cơ sở đó, các trường tiểu học Đặng Văn Ngữ, Lý Thường Kiệt và Vỹ Dạ đã thông tin đến phụ huynh dự kiến tổ chức bán trú trở lại từ ngày 9/11.

Tuy nhiên, sáng 8/11, Công ty Minh Châu tiếp tục thông báo tạm dừng cung ứng thực phẩm, khiến một số trường lại rơi vào thế bị động. Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Thế Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vỹ Dạ cho biết, do trường chỉ mua thực phẩm tại một công ty nên chưa thể xác định có kịp tổ chức bán trú trở lại vào đầu tuần hay không và đang xin ý kiến chỉ đạo của chính quyền phường.

Công ty Minh Châu cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học trên địa bàn thành phố. Việc đơn vị này tạm ngừng giao hàng, thông báo lại đột ngột khiến những trường chỉ có một nhà cung cấp không kịp tìm nguồn thực phẩm thay thế, phải tạm dừng tổ chức bán trú.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồ An, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ cho biết, trường đã tìm đơn vị cung ứng khác nhằm ổn định hoạt động bán trú từ ngày 9/11.

Tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, ngay sáng 6/11, trường đã chủ động làm việc với các siêu thị để tìm nguồn cung ứng thực phẩm dự phòng. Theo bà Nguyễn Thị Hoài Thu, trường đã liên hệ với ba đơn vị gồm Co.opmart, Quế Lâm và Go để tìm hiểu khả năng cung ứng, đồng thời tính toán phương án hợp tác lâu dài, tránh phụ thuộc vào một nhà cung cấp.

“Trước đây, trường sử dụng thực phẩm từ hai đơn vị Minh Châu và Ngọc Lan. Sau khi ngừng lấy hàng từ Ngọc Lan, chúng tôi cần tìm thêm một đối tác thay thế. Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà cung cấp mới không thể thực hiện vội vàng, nhất là khi nhiều trường cùng lúc tìm đến các siêu thị, trong khi khả năng cung ứng của những đơn vị này có giới hạn”, bà Thu cho biết.

Khó khăn không chỉ nằm ở việc tìm nguồn hàng mà còn ở bài toán chi phí. Giá thực phẩm tại siêu thị cao hơn so với các công ty cung ứng. Nếu giữ nguyên mức tiền ăn trong khi giá đầu vào tăng, định lượng thực phẩm trong mỗi suất ăn có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, trường phải tính toán lại thực đơn, lựa chọn mặt hàng có giá phù hợp nhưng vẫn bảo đảm chất lượng bữa ăn và quyền lợi của học sinh. Từ ngày 9/11, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt chuyển sang lấy thực phẩm từ Co.opmart để duy trì hoạt động bán trú.

Cùng với việc tìm nguồn cung ứng, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm được các trường đặc biệt chú trọng. Bà Thu cho biết, khi tiếp nhận thực phẩm, bộ phận phụ trách bếp ăn đều kiểm tra trực tiếp, đối chiếu số lượng, khối lượng và lưu lại hình ảnh. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm tra, bộ phận y tế và quản lý bếp ăn sẽ báo cáo để nhà trường làm việc với đơn vị cung ứng.

Để ổn định công tác tổ chức bán trú, các trường cần có phương án dự phòng về nguồn cung thực phẩm, tránh bị động trước những tình huống bất ngờ. Khôi phục bán trú là yêu cầu cấp thiết, song việc lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát chất lượng và bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh vẫn phải được đặt lên hàng đầu.